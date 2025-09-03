Įspėja dėl šaltojo fronto, artėjančio Lietuvos link: kur lis ir griaudės perkūnija

Aukščiausia temperatūra sieks 24–29 laipsnius šilumos, prie jūros bus gaiviau – 20–23 laipsniai.
Ketvirtadienį stiprės aukštesnio slėgio zona. Visą parą dangus daugiausia bus nepastoviai debesuotas. Vietomis tiek naktį ir dieną vietomis, daugiausia pietrytiniuose rajonuose, praslinks trumpas lietus. Dieną galima perkūnija.
Besikeičiančios krypties vėjas rims iki vos juntamo. Paryčiais atvės iki 11–16, dieną sugrįš 21–26 laipsnių šiluma.
Penktadienį taip pat laukiama dar viena sausesnė para. Naktį lietaus nenumatoma, dieną po pietų kai kur iš susiformavusių nedidelių kamuolinių debesų kai kur truputį palis. Vėjas išliks nestiprus, nepastovios krypties. Saulei tekant termometrai rodys 12–17, popietę – 22–27 laipsnius šilumos.
Pagal dabartinius duomenis ateinantis savaitgalį trumpalaikio lietaus sulauksim didesnėje šalies dalyje. Šeštadienį padidės perkūnijos tikimybė. Vėjas stiprės ne itin. Temperatūra naktimis vės iki tų pačių 12–17, dienomis 22–27 laipsnių.
