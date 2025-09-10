Dalyje Lietuvos – liūtys ir kruša

„18:15 val, Mažeikiai. Jau apie 20 min dangus be sustojimo griaudėja, pasirodė ką tik lietus ir žaibai“, – prie įrašo grupėje „Orų entuziastai“ brūkštelėjo Mažeikių gyventojas.
„Mažeikiai. 19 val. liūtis su ledukais“, – vos po valandos skelbė mažeikiškė.
Kiti internautai dalijosi, kad ir Telšius aplankė audros debesys.
O grupės „Orai ir klimatas Lietuvoje“ įkūrėjas, meteorologas Gytis Valaika skelbė, kad neramios bei vėsesnės gali būti ir kelios artimiausios dienos.
„Pirmos dešimt rugsėjo dienų vienur daugiau, kitur truputį mažiau lepino vasariška šiluma. Bet dienos vis labiau trumpėja, o Saulė vidurdienį pakyla vis žemiau ir būtent dėl to ruduo vis tiek galiausiai ateis.
Simbolinis lūžis ir rudens atėjimas, bent man pačiam, įvyksta nuo lygiadienio, nes nuo tada paspartėja rudeniški procesai – medžių lapai pradeda sparčiau gelsti ir raudonuoti.
Skaičiavimai rodo, kad ateinančiomis dienomis vis dar laikysis, galima sakyti, lietuviškai vasarai būdinga temperatūra. Ketvirtadienis bus dar labiau vėjuotas nei trečiadienis.
Kiek rudeniškesnis dėl lietaus laukia penktadienis, bet savaitgalį – vėl sausiau ir šilčiau.
Naują savaitę turėtų būti dar truputį vėsiau nei buvo šią. Vis trumpiau ir mažesnėje šalies teritorijoje dienomis oro temperatūra sieks 20 laipsnių. Taip palaipsniui ateisime į ankstyvąjį rudenį“, – skelbė G.Valaika.