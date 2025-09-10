Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
GamtaOrai

Dalyje Lietuvos – liūtys ir kruša

2025 m. rugsėjo 10 d. 19:55
Lrytas.lt
Kaip ir žadėjo sinoptikai, į dalį Lietuvos trečiadienio vakarą atslinko audringesni orai. Mažeikių gyventojai apie 19 val. socialiniuose tinkluose pranešė apie be perstojo dundantį griaustinį, o vėliau ėmė plūsti ir liūties bei krušos vaizdai.
Daugiau nuotraukų (4)
„18:15 val, Mažeikiai. Jau apie 20 min dangus be sustojimo griaudėja, pasirodė ką tik lietus ir žaibai“, – prie įrašo grupėje „Orų entuziastai“ brūkštelėjo Mažeikių gyventojas.
„Mažeikiai. 19 val. liūtis su ledukais“, – vos po valandos skelbė mažeikiškė.
Kiti internautai dalijosi, kad ir Telšius aplankė audros debesys.
O grupės „Orai ir klimatas Lietuvoje“ įkūrėjas, meteorologas Gytis Valaika skelbė, kad neramios bei vėsesnės gali būti ir kelios artimiausios dienos.
„Pirmos dešimt rugsėjo dienų vienur daugiau, kitur truputį mažiau lepino vasariška šiluma. Bet dienos vis labiau trumpėja, o Saulė vidurdienį pakyla vis žemiau ir būtent dėl to ruduo vis tiek galiausiai ateis.
Simbolinis lūžis ir rudens atėjimas, bent man pačiam, įvyksta nuo lygiadienio, nes nuo tada paspartėja rudeniški procesai – medžių lapai pradeda sparčiau gelsti ir raudonuoti.
Skaičiavimai rodo, kad ateinančiomis dienomis vis dar laikysis, galima sakyti, lietuviškai vasarai būdinga temperatūra. Ketvirtadienis bus dar labiau vėjuotas nei trečiadienis.
Kiek rudeniškesnis dėl lietaus laukia penktadienis, bet savaitgalį – vėl sausiau ir šilčiau.
Naują savaitę turėtų būti dar truputį vėsiau nei buvo šią. Vis trumpiau ir mažesnėje šalies teritorijoje dienomis oro temperatūra sieks 20 laipsnių. Taip palaipsniui ateisime į ankstyvąjį rudenį“, – skelbė G.Valaika.
Audrakrušaliūtis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.