Vasariški orai po truputį trauksis: artėja lietūs, sustiprės ir vėjas

Trečiadienį vietomis numatomas trumpas lietus, dieną vietomis griaudės perkūnija, galima kruša.
Vėjas naktį daugiausia rytų, 3–8 m/s, dieną pietryčių, 7–12 m/s, per perkūniją kai kur gūsiai 15–20 m/s.
Temperatūra naktį 11–16 laipsnių šilumos, dieną 21–26 laipsniai.
Ketvirtadienio naktį kai kur trumpai palis, galima perkūnija, dieną daug kur, daugiausia pietvakarinėje šalies pusėje, numatomas lietus.
Vėjas pietryčių, naktį 7–12 m/s, kai kur gūsiai 15 m/s, dieną 9–14 m/s, vietomis gūsiai 15–18 m/s.
Temperatūra naktį 13–18 laipsnių šilumos, dieną 19–24 laipsniai.
Penktadienį daug kur palis, dieną vyraus trumpi lietūs. Dieną galima perkūnija.
Vėjas daugiausia pietų, naktį 9–14 m/s, vietomis gūsiai 15–18 m/s, dieną 6–11 m/s.
Temperatūra naktį 12–17 laipsnių šilumos, dieną 19–24, rytiniuose rajonuose vietomis 16–18 laipsnių.
OraiOrų prognozėsinoptikai
Rodyti daugiau žymių