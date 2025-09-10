Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
GamtaOrai

Vasariški orai po truputį trauksis: artėja lietūs, sustiprės ir vėjas

2025 m. rugsėjo 10 d. 05:57
Lrytas.lt
Trečiadienio orai Lietuvoje bus permainingi – nors daug kur džiugins vasariška šiluma, vietomis įsisiautės trumpas lietus, griaudės perkūnija, o kai kur gali pasirodyti ir kruša.
Daugiau nuotraukų (7)
Trečiadienį vietomis numatomas trumpas lietus, dieną vietomis griaudės perkūnija, galima kruša.
Vėjas naktį daugiausia rytų, 3–8 m/s, dieną pietryčių, 7–12 m/s, per perkūniją kai kur gūsiai 15–20 m/s.
Temperatūra naktį 11–16 laipsnių šilumos, dieną 21–26 laipsniai.
Ketvirtadienio naktį kai kur trumpai palis, galima perkūnija, dieną daug kur, daugiausia pietvakarinėje šalies pusėje, numatomas lietus.
Vėjas pietryčių, naktį 7–12 m/s, kai kur gūsiai 15 m/s, dieną 9–14 m/s, vietomis gūsiai 15–18 m/s.
Temperatūra naktį 13–18 laipsnių šilumos, dieną 19–24 laipsniai.
Penktadienį daug kur palis, dieną vyraus trumpi lietūs. Dieną galima perkūnija.
Vėjas daugiausia pietų, naktį 9–14 m/s, vietomis gūsiai 15–18 m/s, dieną 6–11 m/s.
Temperatūra naktį 12–17 laipsnių šilumos, dieną 19–24, rytiniuose rajonuose vietomis 16–18 laipsnių.
OraiOrų prognozėsinoptikai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.