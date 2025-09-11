Lrytas Premium prenumerata tik
Dalyje Lietuvos stiprus vėjas jau pridarė didelių bėdų: apgadino automobilius, užtvėrė kelius

2025 m. rugsėjo 11 d. 17:19
Lrytas.lt
Lietuvoje siaučiantis stiprus vėjas jau pridarė didelių bėdų kai kuriems gyventojams. Pranešama apie nuvirtusius medžius, apgadintus automobilius ir kitą turtą.
Kaip praneša Meteo.lt, šiandien – vėjuota diena visoje Lietuvoje. Šiuo metu iš vakarų ir pietvakarių atslenka atmosferos fronto debesys su lietumi.
„Vėjo gūsiai siekia iki 15–20 m/s. Prie pat Baltijos jūros ir Kuršių marių – iki 21 m/s. Per vakarą ir artimiausią naktį vėjas nurims. Šiuo metu iš vakarų ir pietvakarių atslenka atmosferos fronto debesys su lietumi.
Ketvirtadienio vakaras, penktadienio naktis ir diena Lietuvoje bus dažnai lietinga. Iš pradžių lis vakariniuose ir pietvakariniuose rajonuose, vėliau lietus nuslins į rytinius rajonus.
Skaičiuojama, jog iki penktadienio vakaro daugelis šalies vietovių sulauks iki 10–20 mm, o vietomis gali palyti ir truputį daugiau. Gera žinia ta, jog savaitgalis bus sausesnis ir šiltesnis. Trumpo lietaus pasitaikys, tačiau tik vietomis, didesnė tikimybė – vakariniuose rajonuose“, – tokiau skelbia Meteo.lt.
Kaip portalą „Delfi“ informavo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Edita Zdanevičienė, iki 15 val. gauta daugiau nei 30 tokių iškvietimų. Daugiausia pranešimų iš vakarinių ir pietinių Lietuvos rajonų.
„Pirmieji pranešimai buvo iš Klaipėdos ir Kretingos. Po to Raseiniai, Kėdainiai, Šiauliai, Lazdijai ir Varėna“, – sakė E. Zdanevičienė.
Socialiniuose tinkluose taip pat jau pasirodė įrašai, kaip siaučia stiprus vėjas įvairiose šalies dalyse. Gyventojai dalijasi vaizdais ir rašo, kad vėjas siautėja Panevėžio, Kretingos, Joniškio, Raseinių rajonuose.
„Kaupiasi debesys, vėjas tai visą dieną siautėja. Kaip užeina gūsiai, tai atrodo, kad medžiai nulūš“, – feisbuko grupėje „Orų entuziastai“ skelbė Panevėžio mieto gyventoja Ramunė.
„Raseiniuose lietų tas vėjas atpūtė“, – dalijasi tos pačios orų grupės narė Vilma.
