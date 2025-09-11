Lrytas Premium prenumerata tik
Iš sinoptikų – perspėjimas dėl liūčių ir vėjo: kai kur gūsiai sieks 22 m/s

2025 m. rugsėjo 11 d. 06:03
Lrytas.lt
Meteo skelbia, kad temperatūra toliau išliks vasariška, tačiau vis dažniau šalį laistys lietus, o kai kur, įspėja sinoptikai, gali pasitaikyti ir stiprių vėjo gūsių.
Ketvirtadienio dieną daugelyje rajonų, ypač pietvakarinėje Lietuvos dalyje, numatomas lietus, kai kur jis bus smarkus. Vietomis galima ir perkūnija.
Pūs pietryčių vėjas, jo greitis sieks 8–13 m/s, tačiau daug kur laukiami 15–20 m/s gūsiai, o Kuršių nerijoje – net iki 22 m/s. Termometrai dieną rodys 19–24 laipsnius šilumos.
Penktadienio naktį daugelyje vietovių lis, kai kur lietus bus intensyvesnis. Pūs pietinių krypčių vėjas, 9–14 m/s, vietomis gūsiai sustiprės iki 15–17 m/s. Temperatūra svyruos tarp 12–17 laipsnių šilumos.
Dieną prognozuojami trumpi lietūs, vietomis lydimi perkūnijos. Vėjas liks pietinių krypčių, 7–12 m/s. Oras šils iki 19–24 laipsnių, tačiau rytiniuose rajonuose kai kur bus vėsiau – 15–18 laipsnių.
Šeštadienio naktį ir rytą vietomis tvyros rūkas, temperatūra naktį sieks 11–16, Kuršių nerijoje – iki 18 laipsnių šilumos.
Dieną laukiami trumpi lietūs, vietomis galimos perkūnijos. Oras sušils iki 20–25 laipsnių.
