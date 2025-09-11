Iš sinoptikų – perspėjimas dėl liūčių ir vėjo: kai kur gūsiai sieks 22 m/s

Ketvirtadienio dieną daugelyje rajonų, ypač pietvakarinėje Lietuvos dalyje, numatomas lietus, kai kur jis bus smarkus. Vietomis galima ir perkūnija.
Pūs pietryčių vėjas, jo greitis sieks 8–13 m/s, tačiau daug kur laukiami 15–20 m/s gūsiai, o Kuršių nerijoje – net iki 22 m/s. Termometrai dieną rodys 19–24 laipsnius šilumos.
Penktadienio naktį daugelyje vietovių lis, kai kur lietus bus intensyvesnis. Pūs pietinių krypčių vėjas, 9–14 m/s, vietomis gūsiai sustiprės iki 15–17 m/s. Temperatūra svyruos tarp 12–17 laipsnių šilumos.
Dieną prognozuojami trumpi lietūs, vietomis lydimi perkūnijos. Vėjas liks pietinių krypčių, 7–12 m/s. Oras šils iki 19–24 laipsnių, tačiau rytiniuose rajonuose kai kur bus vėsiau – 15–18 laipsnių.
Šeštadienio naktį ir rytą vietomis tvyros rūkas, temperatūra naktį sieks 11–16, Kuršių nerijoje – iki 18 laipsnių šilumos.
Dieną laukiami trumpi lietūs, vietomis galimos perkūnijos. Oras sušils iki 20–25 laipsnių.
sinoptikaiOraiOrų prognozė
Rodyti daugiau žymių