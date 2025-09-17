Per Lietuvą slenka liūčių debesys: kai kur pažiro ir kruša

Gyventojai socialiniuose tinkluose suskubo dalintis liūčių Vakarų Lietuvoje ir krušos Lazdijuose vaizdais.
Popietę smarki liūtis skalavo Melnragę, vos po kelių valandų vėl lijo Palangoje, o apie 16 val. ledėkai pažiro Lazdijų r.
17 val. 30 min. nulijo ir Vilniaus r., o iš įvairiausių Lietuvos miestų gyventojai dalijasi ir ryškiais vaivorykštės kadrais.
„Šiandien popiet, kaip ir buvo prognozuota, daugelyje rajonų susiformavo debesys atnešę trumpą lietų. Vietomis lietus intensyvesnis, sugriaudėja ir perkūnija. Nors bent truputį palyja beveik visur, tačiau daugiausia kritulių sulaukia vakariniai rajonai“, – apie 17 val. skelbė meteo.
Nepaisant to, kad mėnesio kritulių norma dalyje Lietuvos vietų ne tik pasiekta, bet ir viršyta, debesys dar nesitraukia. Meteo radarai 18 val. rodo daug ir tankių lietaus debesų įvairiose Lietuvos vietose, o panašius orus sinoptikai žada ir artimiausioms dienoms.
Ketvirtadienio naktį daug kur trumpai palis, kai kur smarkiai. Vietomis perkūnija. Vėjas pietvakarių, vakarų, 5–10 m/s, pajūryje per perkūniją gūsiai 15–18 m/s. Žemiausia temperatūra 9–14 laipsnių šilumos.
Dieną daugelyje rajonų trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Vietomis perkūnija. Vėjas pietvakarių, 9–14 m/s, pajūryje kai kur gūsiai 15–17 m/s. Aukščiausia temperatūra 16–21 laipsnis šilumos.
Penktadienį daugelyje rajonų palis, vyraus trumpas, nedidelis lietus. Vėjas pietvakarių, 9–14 m/s, naktį pajūryje, dieną vietomis gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 17–22 laipsniai šilumos.
Šeštadienį vietomis trumpas, nedidelis lietus. Vėjas pietvakarių, 8–13 m/s. Temperatūra naktį 12–17, dieną 20–25 laipsniai šilumos.