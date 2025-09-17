Lrytas Premium prenumerata tik
Sinoptikas įspėja, kur šniokš stiprus lietus su perkūnija: netrukus – naujas ciklonas

2025 m. rugsėjo 17 d. 05:40
Trečiadienio dieną trumpalaikiai lietūs praslinks pro daugelį rajonų. Vėl vietomis lietus nušniokš gana intensyviai, pasigirs ir perkūnijos griausmas. Vėjas ir toliau pūs iš pietvakarių, nerims, gūsiai vietomis sieks 15–18 m/s. Oras šils sunkiau ir įdienojus temperatūra tepakils iki 15–20 laipsnių.
Ketvirtadienį ciklonas slinks šiauriau Lietuvos, tačiau orai didesnių pokyčių nežada. Naktį vietomis, daugiausia vakaruose, dieną jau daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs. Vėl kai kur vieną kitą kartą pasigirs perkūnija.
Pietvakarių, vakarų vėjas pamažu ims rimti, pavojingi 15–17 m/s gūsiai jau numatomi tik pajūryje. Temperatūra naktį pažemės iki 7–12, pajūryje 13–15 laipsnių šilumos, o dieną numatoma 16–21 laipsnis.
Penktadienio naktį laikinai sustiprės aukštesnio slėgio lauko įtaka. Danguje atsiras daugiau pragiedrulių, trumpai palis tik kai kur. Vėjas aprims, dalyje vietovių suprastės matomumas dėl tvyrojančio rūko. Temperatūra kris 7–12, pajūryje 13–15 laipsnių.
Dieną šalį pasieks naujas ciklonas, praslinks atmosferos frontas. Palis daugelyje rajonų, daugiausia tai bus trumpalaikio pobūdžio lietus. Pietvakarių vėjas vėl šiek tiek sustiprės. Aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 16–21 laipsnio šilumos.
Remiantis dabartiniais duomenimis, savaitgalį išaugs aukšto slėgio srities įtaka, tad lietaus kuriam laikui bus mažiau, o temperatūra dienomis kils aukščiau.
