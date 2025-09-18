Patvino net laukai: kai kur – jau pasiekta viso mėnesio kritulių norma

Dėl to lietaus vanduo pradėjo kauptis žemesnėse vietose. Taip pat, kyla vandens lygis vietinėse upėse. Tarp rugsėjo 10 d. 21 val. ir rugsėjo 18 d. ryto (t. y. per kiek daugiau nei savaitę) daugiausia palijo:
Nidoje – 120,4 mm, Klaipėdoje – 118,8 mm, Ventėje – 111,1 mm, Palangoje – 110,8 mm, Šilutėje – 109 mm, Pagėgiuose – 98,3 mm, Kretingoje – 93,2 mm.
Rugsėjo mėnesio norma vakariniuose rajonuose siekia apie 80–90 mm. Įprastai per rugsėjo 2-ąjį dešimtadienį iškrenta iki 25–32 mm. Taigi, kritulių kiekis už įprastinį yra maždaug 3–4 kartus didesnis. Vis dėlto, labai drėgna ne visur.
Dalyje Suvalkijos, Joniškio–Pakruojo apylinkėse ir šiaurės rytuose kritulių kiekis per tą patį laikotarpį neviršijo 15–20 mm. Ateinančiomis dienomis atšils ir bus daug sausiau (trumpai ir nedaug gali palyti tik vietomis).
