Į Lietuvą sugrįžo vasara: lepins ir saulė, ir šiluma

Pūs apysmarkis, bet pamažu rimstantis pietvakarių vėjas. Plūstant šiltai oro masei temperatūra popietę kils iki 20–25 laipsnių.
Sekmadienio naktį dangus daug kur pragiedrės, lietaus, net ir nežymaus, nebenumatoma. Oras vės iki 12–17 laipsnių.
Sekmadienio diena numatoma vasariška. Nuo ryto nestigs saulės spindulių, lietaus nenumatoma.
Pietvakarių vėjas ir toliau gins labai šiltą orą, tad temperatūra kils dar aukščiau – iki 22–27 laipsnių. Kiek gaiviau bus pajūryje.
Pirmadienio naktį prie Lietuvos priartės šaltasis atmosferos frontas. Pradedant pajūriu debesuotumas didės, šiaurės vakarinius rajonus jau apims lietus. Likusioje šalies dalyje dar bus sausa ir mažai debesuota. Temperatūra pažemės iki 12–17 laipsnių.
Dieną temperatūra taip pat bus kontrastinga – nuo 17–22 laipsnių šiaurės vakariniuose rajonuose iki 23–25 laipsnių pietryčiuose.
sinoptikaiOraiOrų prognozė
Rodyti daugiau žymių