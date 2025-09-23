Sinoptikas įspėja – į šalį grįžta šalnos: kada ir kur tikėtis

Antradienį nors ir bus vėsiau, vis dar džiugins saulė
Antradienio naktį vietomis, daugiausia pietrytiniuose rajonuose, trumpai ir negausiai palis, pūs vakarų vėjas, kurio gūsiais sieks 7–12 m/s. Paryčiais oras atvės iki 7–12, pajūryje 13–14 laipsnių šilumos, sako T. Kantautas.
Dieną, pasak jo, vietomis taip pat gali trumpai palyti, tačiau dažnai džiugins ir saulės spinduliai.
„Iš storesnių debesų kai kur trumpai ir negausiai palis. Vėjas papūs iš šiaurės vakarų, 5–10 m/s greičiu“, – sako sinoptikas.
Nepaisant saulės, į Lietuvą plūs šalto oro masė, todėl įšils iki 13–18 laipsnių.
Trečiadienio naktį – pirmosios šalnos
Trečiadienis bus vėsesnis ir žvarbesnis. Naktį lietaus tikimybė išliks maža, tačiau dėl nedidelio debesuotumo ir nestipraus vėjo ims sparčiau kristi temperatūra.
„Rytą teliks 2–7, Kuršių nerijoje 8–9 laipsniai šilumos, o dirvos paviršiuje vietomis numatomos ir šalnos iki 0–3 laipsnių šalčio“, – sako T. Kantautas.
Po šaltos nakties dieną orai taip pat mažai keisis.
„Vietomis trumpai ir negausiai palis. Šiaurės vakarų, šiaurės vėjas sustiprės iki 7–12 m/sek. Į šalį toliau plūs šaltesnio oro masė, todėl temperatūra kils vos iki 12–16 laipsnių šilumos“, – prognozuoja sinoptikas.
Pasak jo, žvarbumo dienai suteiks ir stiprokas vėjas.
Ketvirtadienį aprims vėjas
Nors didelių orų pokyčių ketvirtadienį nenumatoma, T. Kantautas sako, kad šią dieną pradės rimti vėjas. Tiesa, naktį, nukritus oro temperatūrai, daug kur galimos šalnos.
„Naktis bus šalta, temperatūra kris iki 1–6 laipsnių šilumos, tik Kuršių nerijoje gali būti truputį šilčiau, o dirvos paviršiuje jau daug kur numatomos šalnos iki 0–5 laipsnių šalčio“, – nurodo sinoptikas.
Tuo metu dieną oro temperatūra kils iki 12–17 laipsnių šilumos.
Penktadienį orai išliks labai panašūs – vyraus mažai debesuotas dangus, nelis. Naktį temperatūra vėl kris iki 1–6 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje daug kur numatomos šalnos. Diena bus kiek šiltesnė nei ankstesnėmis dienomis – šils iki 14–18 laipsnių.
sinoptikaiOrų prognozėLietuvos hidrometeorologijos tarnyba
Rodyti daugiau žymių