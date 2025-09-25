Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Praėjusi naktis – dar šaltesnė: kai kur fiksuotos beveik -5 laipsnių šalnos

2025 m. rugsėjo 25 d. 09:27
Lrytas.lt
​Vėsi ir pusę Lietuvos šalnomis nubalinusi buvo jau trečiadienio naktis, tačiau, kaip ir žadėjo sinoptikai, dar vėsesnė buvo praėjusi, ketvirtadienio naktis. Kai kur temperatūra dirvos paviršiuje krito iki -4,6 laipsnio, o ir stipresnės šalnos jau fiksuotos didesnėje Lietuvos dalyje.
„Trečiadienį tik vietomis trumpai palijo. Aukščiausia oro temperatūra 12–16 laipsnių šilumos. Naktį be žymesnio lietaus. Buvo dar truputį šalčiau nei praėjusią naktį.
Žemiausia oro temperatūra (150 cm aukštyje) daug kur siekė 0–5, o pamaryje 6–7 laipsnius šilumos. Šalčiausia buvo Varėnoje (šalo iki -1,5 laipsnio), Alytuje (-1,1 laipsnio), Kazlų Rūdoje (-0,9 laipsnio) ir Utenoje (-0,6 laipsnio).
Dirvos paviršiuje (5 cm aukštyje) daug kur šalo iki 0–5 laipsnių šalčio. Labiausiai šalo Varėnoje (-4,6 laipsnio), Utenoje (-3,8 laipsnio), Kazlų Rūdoje (-3,3 laipsnio) ir Alytuje (-3,3 laipsnio)“, – skelbė meteo.
Užpraeitą naktį stipriausia šalna, vėl fiksuota Varėnoje, siekė -4,2 laipsnio. Taip pat, labiau nei kitur šalo ir Utenoje: iki -0,1 laipsnio ore ir iki -3,3 laipsnio dirvos paviršiuje.  
Sinoptikai skelbia, kad vėsios bus ir artimiausios naktys. Ketvirtadienio dieną nepastoviai debesuota. Be žymesnio lietaus. Vėjas šiaurinių krypčių, 4–9 m/s. Aukščiausia temperatūra 11–16 laipsnių.
Penktadienį be lietaus. Naktį kai kur rūkas. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 1–6, Kuršių nerijoje 7–9 laipsniai šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0–5 laipsniai šalčio, dieną 13–17 laipsnių šilumos.
Šeštadienį lietaus tikimybė maža. Naktį kai kur rūkas. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 1–6, Kuršių nerijoje 7–9 laipsniai šilumos, ore kai kur, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0–5 laipsniai šalčio, dieną 14–18 laipsnių šilumos.
