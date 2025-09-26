Sinoptiko žinia dėl savaitgalio orų: kas pradžiugins, o kur daug nesitikėti

Lietaus nenumatoma. Pūs silpnas nepastovios krypties vėjas. Temperatūra popietę pakils iki 13–17 laipsnių šilumos.
Šeštadienio naktį debesys daug kur prasisklaidys, tik kai kuriose vietovėse jie liks tankesni. Kritulių nenumatoma. Vietomis nusidrieks rūkas. Vėjas bus vos juntamas. Temperatūra kris iki 1–6, vietomis laikysis 7–9 laipsniai šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur numatomos šalnos iki 0–5 laipsnių šalčio.
Šeštadienio dieną orus ir toliau lems aukšto slėgio sritis. Debesuotumas bus nepastovus, lietaus tikimybė išliks maža. Vėjas papūs iš šiaurės, 3–8 m/sek. greičiu. Antroje dienos pusėje sušils iki 13–18 laipsnių.
Sekmadienio naktį debesuotumas nuolat keisis, lietaus tikimybė maža. Pūs šiaurės, šiaurės rytų vėjas, 3–8 m/sek. greičiu. Paryčiais atvės iki 4–9 laipsnių šilumos, Kuršių nerijoje gali būti laipsniu kitu šilčiau, o dirvos paviršiuje jau tik vietomis numatomos šalnos iki 0–2 laipsnių šalčio.
Sekmadienio dieną aukšto slėgio srities įtaka sumažės. Vyraus debesuoti su pragiedruliais orai, kai kur gali trumpai ir silpnai palynoti. Vėjas pūs iš šiaurės rytų, 6–11 m/sek. greičiu. Į šalį ims plūsti dar vėsesnio oro masė, temperatūra popietę kils iki 11–16 laipsnių šilumos.
Pirmadienio naktis debesys šiek tiek prasisklaidys, o dieną vėl sutankės. Lietaus tikimybė tiek naktį, tiek dieną bus maža. Vėjas pūs iš šiaurės rytų, rytų, naktį 4–9 m/sek. greičiu, dieną sustiprės iki 8–13 m/sek.
Naktį vės iki 3–8, Kuršių nerijoje 9–10 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje vietomis numatomos 0–2 laipsnių šalčio šalnos, o dieną sušils tik iki 10–15 laipsnių.
Antradienį ir trečiadienį bus debesuoti su pragiedruliais orai, kai kur gali trumpai ir negausiai palyti. Vėjas daugiausia pūs iš rytų, nestipriai. Naktimis vės iki 3–8, vietomis 9–10 laipsnių šilumos, vietomis numatomos nestiprios šalnos, o dienomis šils tik iki 10–16 laipsnių.
