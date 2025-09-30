Europos link artinasi itin galinga audra – žada, kad gūsiai viršys 50 m/s: atsakė, ar klius ir Lietuvai

Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
57
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
59
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
41
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
45
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
43
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
39
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
33
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
40
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
9
Madrido „Real“
Madrido „Real“
17
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
GamtaOrai

Europos link artinasi itin galinga audra – žada, kad gūsiai viršys 50 m/s: atsakė, ar klius ir Lietuvai

2025 m. rugsėjo 30 d. 21:17
Šiltais ir vasariškais orais lepinęs rugsėjis baigiasi, o Europos link jau slenka ir pirmoji nuostolių pridaryti galinti rudeniška audra.
Daugiau nuotraukų (5)
„Tai tikras monstras, galintis atnešti pirmąjį rudens nuniokojimą šiaurės vakarų Europai“, – skelbė lenkų sinoptikai.
Meteo sinoptikas Jan Voitkevič sako, kad gilus ciklonas yra susisukęs ties Islandija, o jo frontas jau dabar, antradienį, slenka ir beveik pasiekė Airijos ir Škotijos pakrantes.
„Jis atneša stiprius vėjus ir ganėtinai smarkius kritulius“, – sakė sinoptikas.
Tačiau gerokai smarkiau audra smogs vėliau.
„Kai jis pasieks Norvegiją taip pat atneš labai smarkius vėjus. Ties Norvegija priartės jau šeštadienį, bet smarkiau vėjas pūs sekmadienio naktį ar sekmadienį.
Frontas tikrai praslinks ir per Britų salas, Beneliuksą, Vokietiją, Prancūzijos šiaurės vakarinę pakrantę, Daniją, ten taip pat bus labai smarkūs vėjai, daug kritulių. Kokią Ispaniją turbūt aplenks, ten anticiklonas ganėtinai smarkus įsisukęs.
Priartėjus ciklonui vėjas stiprės ir net britų salose gūsiai bus virš 52 m/s. Dėl Norvegijos dar sunku sakyti, bet irgi žadama apie 50 m/s“, – aiškino J.Voitkevič.
Kiti sinoptikai situaciją kol kas piešia optimistiškiau. „Accuweather“ vyriausiasis meteorologas Jason Nicholls sako, kad gūsiai britų salyne sieks apie 36 m/s, tačiau įspėja, kad ir to užtenka, kad šalyje kiltų rimtų nesklandumų. 
Visgi Lietuva stipriausio šios stichijos smūgio išvengs. Sūkurys, praslinkęs pro Skandinavijos kalnus, smarkiai nusilps.
„Taip pat turime anticikloną, kuris priešina gilų praėjimą to ciklono, todėl jis jau mus pasieks labai neaktyvus, nugesęs, neturės cikloninio ilgumo, bet sūkurys bus ir mes su juo gausime lietaus ir šiokį tokį atšilimą – jam atslinkus nebebus šalnų“, – pridūrė sinoptikas.
Meteo skelbia, kad kol kas Lietuvoje ir toliau vyraus daugiausia sausi, bet vėsūs orai. Žymiau palis tik savaitės gale.
Trečiadienio naktį be žymesnio lietaus. Vėjas silpnas. Temperatūra 0–5 laipsniai šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 1–6 laipsniai šalčio.
Trečiadienio dieną lietaus tikimybė maža. Vėjas pietvakarių, 5–10 m/s. Temperatūra 9–14 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas šiaurės rytų, šiaurės, 3–8 m/s. Temperatūra naktį 0–5, Kuršių nerijoje iki 7 laipsnių šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 1–6 laipsniai šalčio, dieną 9–13 laipsnių šilumos.
Penktadienį be žymesnio lietaus. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 0–5, pajūryje iki 7 laipsnių šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 1–6 laipsniai šalčio, dieną 9–13 laipsnių šilumos.
Šeštadienį kai kur truputį palis. Vėjas naktį silpnas, dieną rytų, pietryčių, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 2–7 laipsniai šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0–5 laipsniai šalčio, dieną 9–14 laipsnių šilumos.
Sekmadienio naktį vietomis, dieną daug kur palis. Vėjas pietryčių, pietų, 8–13 m/s. Temperatūra naktį 4–9, dieną 10–15 laipsnių šilumos.
Remiantis dabartiniais skaičiavimais, naujos savaitės pradžioje turėtų būti truputį šilčiau.
sinoptikaiAudraOrai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.