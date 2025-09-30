Europos link artinasi itin galinga audra – žada, kad gūsiai viršys 50 m/s: atsakė, ar klius ir Lietuvai

„Tai tikras monstras, galintis atnešti pirmąjį rudens nuniokojimą šiaurės vakarų Europai“, – skelbė lenkų sinoptikai.
Meteo sinoptikas Jan Voitkevič sako, kad gilus ciklonas yra susisukęs ties Islandija, o jo frontas jau dabar, antradienį, slenka ir beveik pasiekė Airijos ir Škotijos pakrantes.
„Jis atneša stiprius vėjus ir ganėtinai smarkius kritulius“, – sakė sinoptikas.
Tačiau gerokai smarkiau audra smogs vėliau.
„Kai jis pasieks Norvegiją taip pat atneš labai smarkius vėjus. Ties Norvegija priartės jau šeštadienį, bet smarkiau vėjas pūs sekmadienio naktį ar sekmadienį.
Frontas tikrai praslinks ir per Britų salas, Beneliuksą, Vokietiją, Prancūzijos šiaurės vakarinę pakrantę, Daniją, ten taip pat bus labai smarkūs vėjai, daug kritulių. Kokią Ispaniją turbūt aplenks, ten anticiklonas ganėtinai smarkus įsisukęs.
Priartėjus ciklonui vėjas stiprės ir net britų salose gūsiai bus virš 52 m/s. Dėl Norvegijos dar sunku sakyti, bet irgi žadama apie 50 m/s“, – aiškino J.Voitkevič.
Kiti sinoptikai situaciją kol kas piešia optimistiškiau. „Accuweather“ vyriausiasis meteorologas Jason Nicholls sako, kad gūsiai britų salyne sieks apie 36 m/s, tačiau įspėja, kad ir to užtenka, kad šalyje kiltų rimtų nesklandumų.
Visgi Lietuva stipriausio šios stichijos smūgio išvengs. Sūkurys, praslinkęs pro Skandinavijos kalnus, smarkiai nusilps.
„Taip pat turime anticikloną, kuris priešina gilų praėjimą to ciklono, todėl jis jau mus pasieks labai neaktyvus, nugesęs, neturės cikloninio ilgumo, bet sūkurys bus ir mes su juo gausime lietaus ir šiokį tokį atšilimą – jam atslinkus nebebus šalnų“, – pridūrė sinoptikas.
Meteo skelbia, kad kol kas Lietuvoje ir toliau vyraus daugiausia sausi, bet vėsūs orai. Žymiau palis tik savaitės gale.
Trečiadienio naktį be žymesnio lietaus. Vėjas silpnas. Temperatūra 0–5 laipsniai šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 1–6 laipsniai šalčio.
Trečiadienio dieną lietaus tikimybė maža. Vėjas pietvakarių, 5–10 m/s. Temperatūra 9–14 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas šiaurės rytų, šiaurės, 3–8 m/s. Temperatūra naktį 0–5, Kuršių nerijoje iki 7 laipsnių šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 1–6 laipsniai šalčio, dieną 9–13 laipsnių šilumos.
Penktadienį be žymesnio lietaus. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 0–5, pajūryje iki 7 laipsnių šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 1–6 laipsniai šalčio, dieną 9–13 laipsnių šilumos.
Šeštadienį kai kur truputį palis. Vėjas naktį silpnas, dieną rytų, pietryčių, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 2–7 laipsniai šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0–5 laipsniai šalčio, dieną 9–14 laipsnių šilumos.
Sekmadienio naktį vietomis, dieną daug kur palis. Vėjas pietryčių, pietų, 8–13 m/s. Temperatūra naktį 4–9, dieną 10–15 laipsnių šilumos.
Remiantis dabartiniais skaičiavimais, naujos savaitės pradžioje turėtų būti truputį šilčiau.
sinoptikaiAudraOrai
Rodyti daugiau žymių