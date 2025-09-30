Įspėja ne tik dėl vėsių dienų: naktimis vėl kandžiosis smarkios šalnos

Antradienio orai – be žymesnio lietaus
Antradienį Lietuvos orus ir toliau lems aukšto slėgio sūkurio pietvakarinė dalis. Todėl, pasak sinoptikės, naktį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai, vietomis iškris vienas kitas lašas lietaus.
„Kai kur, daugiausia pietiniuose rajonuose, trumpai ir negausiai palis. Pūs vidutinio stiprumo šiaurės rytų, rytų vėjas“, – sako S. Dalinkevičiūtė.
Paryčiais oras vės iki 2–7 laipsnių šilumos, vietomis numatomos šalnos iki 0–3 laipsnių šalčio.
Pasak sinoptikės, dieną orai menkai keisis.
„Debesuotumas taip pat nelabai kis. Žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas išliks šiaurės rytų, rytų, 6–11 m/s stiprumo“, – nurodo ji.
Aukščiausia temperatūra dieną sieks 10–14 laipsnių šilumos.
Trečiadienio naktį – šalnos iki 5 laipsnių šalčio
Trečiadienį šalyje įsivyraus nepastovus debesuotumas, bet, nepaisant to, lietaus tikimybė išliks nedidelė.
Pasak sinoptikės, trečiadienio paryčiais oras vės iki 2–7 laipsnių šilumos. Atsiradus daugiau pragiedrulių daugelyje vietovių dirvos paviršiuje prognozuojamos šalnos iki 5 laipsnių šalčio. Popietę sugrįš 10–14 laipsnių šiluma.
Ketvirtadienį orai mažai keisis. Naktį tebebus nepastoviai debesuota, o dieną nusistovės debesuoti su pragiedruliais orai.
Tad ketvirtadienį žymesnio lietaus nenumatoma, sako S. Dalinkevičiūtė.
Pasak jos, temperatūra naktį pažemės iki 0–5, o šilčiausia bus Kuršių nerijoje, kur laikysis 8 laipsnių šiluma. Vis tik dirvos paviršių daug kur nubalins šalnos 1–6 laipsniai šalčio. Dieną termometrai rodys jau tik 9–13 laipsnių šilumos.
Penktadienį vietomis palis, dieną oras šils iki 13 laipsnių
Penktadienio naktis prognozuojama be lietaus, žemiausia temperatūra šalyje sieks 0–5 laipsnius šilumos, Kuršių nerijoje oras sušils iki 7 laipsnių. Naktį ir toliau kai kur galimos šalnos.
Vis tik dieną vietomis trumpai palis.
„Penktadienio popietę į šiaurės rytinius rajonus užklys storesnių debesų masyvai, iš kurių kai kur šiame regione truputį palis. Vėjas bus silpnas“, – sako S. Dalinkevičiūtė.
Oro temperatūra dieną taip patį nelepins – oras šils iki 8–13 laipsnių.
OraiOrų prognozėsinoptikai
Rodyti daugiau žymių