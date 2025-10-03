Po saulėto ketvirtadienio – permaininga savaitės pabaiga: sulauksime lietaus ir vėjo

Šeštadienio naktį situacija menkai keisis. Lietaus tikimybė išliks nedidelė. Pietryčių vėjas daugelyje vietų nebus itin stiprus, tiktai prie jūros bus kiek juntamesnis – pūs iki 10 m/sek. greičiu.
Paryčiais temperatūra svyruos apie 1–6 laipsnius šilumos. Ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur nušarmos šalnos iki 4 laipsnių šalčio.
Šeštadienio dieną iš vakarų prie Lietuvos artės ciklonas kartu su atmosferos frontu. Daugės debesų, ypač vakarinėje šalies pusėje.
Vakarop pajūryje numatomas negausus lietus. Stiprės pietryčių vėjas, jo greitis sieks 8–13 m/sek., kai kur galimas jo sustiprėjimas iki 15–18 m/sek.
Popietę termometrai rodys 10–15 laipsnių.
Sekmadienio naktį frontas keliaus per mūsų šalį. Beveik visur lis, intensyviau vakariniuose rajonuose. Sausiau išliks tik rytiniame šalies pakraštyje.
Pietryčių vėjas suksis iš pietų, pietvakarių, išliks smarkokas, vietomis gūsingas. Žemiausia temperatūra sieks 6–11 laipsnių.
Sekmadienio dieną šiltasis atmosferos frontas tols, o jo įkandin atkeliaus ir šaltasis frontas.
Palis tik vietomis, daugiausia vakariniuose ir rytiniuose rajonuose. Vidurio Lietuvoje prognozuojama sąlyginai sausesnė diena.
Nusistovės pietvakarių vėjas, prie jūros jo gūsiai sieks 15–17 m/sek. Įdienojus oras šils iki 11–16 laipsnių.
Pirmadienis numatomas lietingas, tik lietus bus trumpalaikis. Palis didesnėje šalies dalyje.
Pietvakarių vėjas dieną retsykiais suksis iš vakarų, papūs 8–13 m/sek. stiprumu, pajūryje kai kur išliks gūsingas.
Saulei tekant oras atvės iki 6–11 laipsnių, po vidudienio oras sušils iki 11–16 laipsnių.
Pagal dabartinius duomenis iki savaitės vidurio lietaus debesys neaplenks mūsų šalies. Pietvakarių, vakarų vėjas rims.
Temperatūra antradienio naktį kris iki 4–9 laipsnių, pajūryje bus apie 11 laipsnių šilumos, trečiadienio naktis bus vienu kitu laipsniu šiltesnė.
Dienomis sulauksime apie 13–18 laipsnių šilumos.
