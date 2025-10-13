Lrytas Premium prenumerata tik
Savaitės orų prognozėje – lietus ir šlapdriba: aiškėja, kada krituliai bus itin įkyrūs

2025 m. spalio 13 d. 05:43
Pirmadienį mūsų šalies orus lems tolstančio ciklono vakarinė dalis. Tankūs lietaus debesys, kurie lankėsi sekmadienį po truputį traukiasi, tačiau protarpiais palis dar daugelyje vietovių. Kai kur gali įsimaišyti ir pirmųjų šlapių snaigių. Pūs stiprus ir šaltas šiaurės vakarų, šiaurės vėjas. Vietomis gūsiai sieks 15–17 m/sek. Popietę oras šils vos iki 7–12 laipsnių šilumos.
Antradienį situacija menkai keisis. Naktį daug kur numatomi trumpi krituliai, daugiausia lietus. Pamažu rims šiaurės vakarų vėjas, pajūryje dar siautės 15 m/sek. stiprumu. Paryčiais oras vės iki 1–6, vakariniame šalies pakraštyje 7–9 laipsnių šilumos.
Antradienio dieną vyraus gana debesuoti orai. Kiek plonesni debesys dengs vakarinius rajonus. Daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur gali vėl pasirodyti šlapdriba. Papūs vidutinio stiprumo šiaurės vakaris. Įdienojus sugrįš 7–12 laipsnių šiluma.
Trečiadienio naktį slėgis virš Baltijos regiono ims truputį augti, stori debesys sklaidysis, negausiai palis tik kai kuriuose vietovėse. Šiaurės vakarų, vakarų vėjas pūs 5–10 m/sek. stiprumu. Po vidurnakčio kai kur trumpam susiformuos rūkai. Žemiausia temperatūra pasiskirstys tarp 2–7, prie jūros iki 9 laipsnių šilumos.
Trečiadienio dieną būsime žemo slėgio sūkurio pietrytiniame pakraštyje. Vėl pilkas debesų apklotas apgaubs padangę. Didesnėje šalies dalyje sulauksime nedidelio lietaus. Vėjas nekeis nei krypties, nei greičio. Aukščiausia oro temperatūra svyruos tarp 8–13 laipsnių.
Ketvirtadienį per Lietuvą slinks banguotas šiltasis atmosferos frontas. Daug kur lis. Vėjas pasisuks iš vakarų, pietvakarių, naktį išliks vidutinio stiprumo, dieną stiprės iki 9–14 m/sek. Saulei tekant temperatūra prognozuojama tarp 5–10, po vidudienio įšils iki 9–14 laipsnių.
Penktadienį per šalį nutįs ciklono slėnis su šaltuoju atmosferos frontu. Visoje šalyje įkyriai bei monotoniškai lis.
Pietvakarių vėjas pereidinės į šiaurės vakarų kryptį, pūs smarkokai, pajūryje gūsiai įsismarkaus iki 15–18 m/sek. Naktį termometrai rodys 4–9, dieną 8–12 laipsnių šilumą.
Pagal dabartinius duomenis šeštadienį liksime žemo slėgio sūkurio įtakoje, o sekmadienį stiprės anticiklonas.
Pirmąją savaitgalio parą trumpi krituliai lankys didesnę šalies dalį, sekmadienį jų jau bus mažiau. Vyraus lietus. Pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas. Temperatūra naktimis kris iki 0–5, Kuršių nerijoje apie 7 laipsnius šilumos, dienom bus tarp 7–12 laipsnių šilumos.
