Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
GamtaOrai

Gražiu rudeniu pasidžiaugti nepavyks: artimiausiomis dienomis – dar daugiau lietaus

2025 m. spalio 16 d. 05:43
Lrytas.lt
Artimiausiomis dienomis Lietuvoje vyraus debesuoti orai, daugelyje rajonų numatomas lietus, kai kur pasirodys rūkas, skelbia meteo.
Daugiau nuotraukų (9)
Ketvirtadienio naktį daug kur lietus, daugiausia nedidelis. Kai kur rūkas. Vėjas pietvakarių, vakarų, 5–10 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s.
Temperatūra 5–10, rytiniuose rajonuose vietomis 1–3 laipsniai šilumos. Dieną daug kur palis.
Vėjas pietvakarių, vakarų, 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra 9–14 laipsnių šilumos.
Penktadienį daugelyje rajonų lietus. Vėjas besikeičiančios krypties, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 4–9, dieną 8–12 laipsnių šilumos.
Šeštadienio naktį daug kur, dieną daugiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose palis. Vėjas naktį rytinių krypčių, 6–11 m/s, dieną šiaurės rytų, šiaurės, 9–14 m/s. Temperatūra naktį 2–7, dieną 6–11 laipsnių šilumos.
sinoptikaiOraiorai Lietuvoje
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.