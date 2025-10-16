Gražiu rudeniu pasidžiaugti nepavyks: artimiausiomis dienomis – dar daugiau lietaus

Ketvirtadienio naktį daug kur lietus, daugiausia nedidelis. Kai kur rūkas. Vėjas pietvakarių, vakarų, 5–10 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s.
Temperatūra 5–10, rytiniuose rajonuose vietomis 1–3 laipsniai šilumos. Dieną daug kur palis.
Vėjas pietvakarių, vakarų, 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra 9–14 laipsnių šilumos.
Penktadienį daugelyje rajonų lietus. Vėjas besikeičiančios krypties, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 4–9, dieną 8–12 laipsnių šilumos.
Šeštadienio naktį daug kur, dieną daugiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose palis. Vėjas naktį rytinių krypčių, 6–11 m/s, dieną šiaurės rytų, šiaurės, 9–14 m/s. Temperatūra naktį 2–7, dieną 6–11 laipsnių šilumos.
