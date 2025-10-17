Sinoptikė ragina nusiteikti savaitgalio orams, tačiau netrukus – pokyčiai

Visur palis, mažiausiai lietaus prognozuojama šiaurės vakariniuose ir pietiniuose rajonuose. Papūs ne itin stiprus besikeičiančios krypties vėjas. Apniukusią dieną oras šils iki 9–14 laipsnių.
Šeštadienio naktį ciklonas po truputį tols, iš vakarų artės aukšto slėgio sistema.
Daug kur dangus išliks niūrokas, krituliai lankysis didesnėje šalies dalyje, vyraus lietus.
Pūs vidutinio stiprumo besikeičiančios krypties vėjas, tiktai vakariniuose rajonuose jis bus kiek stipresnis. Paryčiais oras vės iki 1–6 laipsnių.
Šeštadienio dieną situacija menkai keisis. Įkyriai protarpiais palis daug kur. Vakarinėje šalies pusėje pragiedrulių bus, kitur išliks niūroka. Pūs stiprus ir šaltas šiaurinių krypčių vėjas. Įdienojus bus apie 6–11 laipsnių.
Sekmadienio naktį anticiklonas stums iš mūsų šalies tankius debesis, atsiras vis daugiau pragiedrėjimų. Trumpas lietus numatomas tik kai kur pietrytiniuose rajonuose. Šiaurinių krypčių vėjas po truputį ims rimti.
Žemiausia temperatūra svyruos nuo 2 laipsnių šalčio iki 3, Kuršių nerijoje iki 5 laipsnių šilumos.
Sekmadienio diena prognozuojama be lietaus ir gana saulėta. Daugiau ar mažiau saulė švies beveik visoje šalyje. Vėjas daugiausia pūs iš šiaurės vakarų 5–10 m/sek. greičiu. Popietę termometrai parodys 7–12 laipsnių. Vėsiausia diena numatoma šiaurės rytuose, šilčiausia – vakariniame šalies pakraštyje.
Pirmadienį džiaugsimės dar viena malonia rudeniška diena. Kritulių tikimybė bus nedidelė, o dieną džiugins malonūs saulės spinduliai.
Tamsiuoju paros metu vėjas bus vos juntamas, šviesiuoju suksis iš pietryčių, rytų, stiprės, prie jūros vyraus ir virš 10 m/sek. stiprumo.
Saulei tekant oras atvės nuo 4 laipsnių šalčio iki 1 laipsnio šilumos, vakariniame šalies pakraštyje numatoma 2–5 laipsnių šiluma. Po vidudienio spės sušilti iki 7–11 laipsnių.
Pagal dabartinius duomenis antradienis išliks sausesnis – lietaus debesys vakarinį pakraštį pasieks tik trečiadienį paryčiais, dieną išplis į daugelį vietovių.
Pūs pietryčių vėjas. Temperatūra antradienio naktį kis nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 laipsnių šilumos, trečiadienio naktis bus šiltesnė – apie 2–7 laipsnius. Dienomis sulauksime apie 8–13 laipsnių.
OraiOrai ir klimatas Lietuvojeorai Lietuvoje
Rodyti daugiau žymių