Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
GamtaOrai

Šalį skalaujant lietui žada ir pirmąsias snaiges: skelbia, kuriame rajone kritulių bus mažiausiai

2025 m. spalio 18 d. 07:07
Šeštadienio dieną daugelį rajonų toliau plaus lietus. Vis tik sausiausia, pasak sinoptiko Vytauto Patašiaus, bus Šiaurės vakarų Lietuvoje.
Daugiau nuotraukų (7)
Oro temperatūra, kaip ir naktį, išliks skirtinga.
„Šiaurės vakaruose saulė orą sušildys iki 9–11, o likusi lietinga šalies dalis bus vėsesnė, ten termometrai rodys 5–8 laipsnius šilumos“, – nurodo V. Patašius.
Pasak jo, dieną taip pat sustiprės šiaurės ir šiaurės vakarų vėjas, jo gūsiai sieks 8–13 m/s, o pajūryje 15 m/s.
Sekmadienį sulauksime pirmųjų snaigių
Nors sekmadienį orai Lietuvoje bus panašūs į šeštadienio orus, naktį galime sulaukti pirmųjų snaigių.
„Lietingiausia vėl bus šalies pietryčiuose, o šiaurės vakarai išliks sausesni. Vis dėl to vietomis galima sulaukti ir mišresnių kritulių, kai kur iškris viena kita šlapia snaigė“, – sako V. Patašius.
Dieną šalyje įsivyraus sausesni orai, lietaus nenumatoma.
Tiek naktį, tiek dieną pūs šiaurės, šiaurės vakarų vėjas, kuris pasieks 6–11 m/s.
Žemiausia temperatūra naktį pasiskirstys tarp 2 laipsnių šalčio ir 3 šilumos, Kuršių nerijoje pora laipsnių šilčiau, o dieną sušils iki 6–11 laipsnių.
Sausesni rudens orai – kitą savaitę
Nauja savaitė prasidės sausais rudeniškais orais. Pasak sinoptiko, pirmadienį lietaus tikimybė maža, tik naktį kai kur formuosis rūkas.
Naktis taip pat bus giedra ir vėsi – oro temperatūra sieks nuo 4 laipsnių šalčio iki 1 šilumos. Kiek šilčiau, anot V. Patašiaus, bus šalies vakaruose – vyraus 2–5 laipsniai šilumos. Tuo metu dieną aukščiausia oro temperatūra sieks 7–12 laipsnių.
sinoptikaiOraiOrų prognozė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.