Šalį skalaujant lietui žada ir pirmąsias snaiges: skelbia, kuriame rajone kritulių bus mažiausiai

Oro temperatūra, kaip ir naktį, išliks skirtinga.
„Šiaurės vakaruose saulė orą sušildys iki 9–11, o likusi lietinga šalies dalis bus vėsesnė, ten termometrai rodys 5–8 laipsnius šilumos“, – nurodo V. Patašius.
Pasak jo, dieną taip pat sustiprės šiaurės ir šiaurės vakarų vėjas, jo gūsiai sieks 8–13 m/s, o pajūryje 15 m/s.
Sekmadienį sulauksime pirmųjų snaigių
Nors sekmadienį orai Lietuvoje bus panašūs į šeštadienio orus, naktį galime sulaukti pirmųjų snaigių.
„Lietingiausia vėl bus šalies pietryčiuose, o šiaurės vakarai išliks sausesni. Vis dėl to vietomis galima sulaukti ir mišresnių kritulių, kai kur iškris viena kita šlapia snaigė“, – sako V. Patašius.
Dieną šalyje įsivyraus sausesni orai, lietaus nenumatoma.
Tiek naktį, tiek dieną pūs šiaurės, šiaurės vakarų vėjas, kuris pasieks 6–11 m/s.
Žemiausia temperatūra naktį pasiskirstys tarp 2 laipsnių šalčio ir 3 šilumos, Kuršių nerijoje pora laipsnių šilčiau, o dieną sušils iki 6–11 laipsnių.
Sausesni rudens orai – kitą savaitę
Nauja savaitė prasidės sausais rudeniškais orais. Pasak sinoptiko, pirmadienį lietaus tikimybė maža, tik naktį kai kur formuosis rūkas.
Naktis taip pat bus giedra ir vėsi – oro temperatūra sieks nuo 4 laipsnių šalčio iki 1 šilumos. Kiek šilčiau, anot V. Patašiaus, bus šalies vakaruose – vyraus 2–5 laipsniai šilumos. Tuo metu dieną aukščiausia oro temperatūra sieks 7–12 laipsnių.
