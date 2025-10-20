Praėjusi naktis – šalčiausia šį rudenį

„Sekmadienį vietomis truputį palijo, bet daugelyje šalies vietovių laikėsi sausi ir saulėti orai. Aukščiausia oro temperatūra 7–12 laipsnių šilumos.
Naktį be žymesnių kritulių. Vietomis tvyrojo rūkas. Žemiausia oro temperatūra 1–7 laipsniai šalčio. Vietomis vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose išsilaikė 0–5 laipsnių šiluma“, – skelbė meteo.
Vėsokos, skelbia sinoptikai, bus ir artimiausios dienos, tačiau dienomis lepins saulės spinduliai.
Pirmadienį aukštesnio slėgio laukas dovanos dar vieną gražią ir sausą dieną. Didesnėje šalies dalyje debesys bus reti, dažnai džiugins saulės spinduliai, tik vietomis praplauks tankesni debesys, tačiau net ir jie lietaus neatneš.
Nestiprus vėjas papūs iš pietų, pietryčių, 3–8 m/sek. greičiu. Virš mūsų šalies laikysis vėsesnio oro masė, todėl diena nebus labai šilta, temperatūra kils iki 7–11 laipsnių šilumos.
Antradienio naktį didesnių orų permainų dar nenumatoma. Dangus daugiausia bus giedras ar mažai debesuotas, nelis. Pietryčių vėjas pūs 5–10 m/sek. greičiu.
Temperatūra pasiskirstys nuo 3 laipsnių šalčio šalies rytuose iki 2 šilumos vakariniuose rajonuose, Kuršių nerijoje laikysis 3–5 laipsniai šilumos.
Antradienio dieną iš vakarų pradės spaustis žemo slėgio sritis, tačiau anticiklonas savo pozicijų dar neužleis. Dangumi plauks reti debesys, dažnai švies saulė, lietaus nenumatoma.
Stiprės pietryčių vėjas, pūs 7–12 m/sek. greičiu. Į šalį ims skverbtis šiltesnio oro masė, todėl temperatūra kils iki 8–12 laipsnių šilumos, tačiau dėl stiproko vėjo šilta tikrai nebus.
Trečiadienį mūsų šalies orus pradės lemti žemo slėgio sritis. Atplauks tankesni debesys, tačiau ir pragiedrulių dar tikrai bus. Naktį lietaus būti neturėtų, o dieną kai kur, didžiausia tikimybė šalies pietvakariuose, trumpai ir negausiai palis.
Nerims pietryčių vėjas, pūs 7–12 m/sek. greičiu. Naktį vės iki 1–6 laipsnių šilumos, o dieną temperatūra kils iki 8–13 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienį šalies dangų uždengs dar tankesni debesys, pragiedrulių liks nedaug, tiek naktį, tiek dieną didesnėje šalies dalyje numatomas daugiausia trumpalaikis ir negausus lietus.
Naktį pietryčių vėjas aprims iki 4–9 m/sek., o dieną vėl sustiprės iki 7–12 m/sek. Naktį dėl tankesnių debesų temperatūra nekris žemiau 4–9 laipsnių šilumos, o dieną į šalį ims plūsti šilto oro masė, šils iki 9–14 laipsnių.
Penktadienį per šalį slinks atmosferos frontas. Vyraus debesuoti orai, tiek naktį, tiek dieną daugelyje rajonų palis. Pietryčių vėjas suksis iš pietvakarių, pūs 7–12 m/sek. greičiu.
Naktį atvės tik iki 6–11 laipsnių šilumos, dieną temperatūra kils nedaug, šils iki 8–13 laipsnių.
Pagal dabartinius duomenis savaitgalį orus lems ciklonas, todėl orai daugiausia bus debesuoti, daug kur palis. Naktimis vės iki 3–8, dienomis šils iki 7–12 laipsnių šilumos.