Skelbia apie porciją lietaus: krituliai lydės kasdien

2025 m. spalio 23 d. 05:37
Artimiausiomis dienomis – gausūs krituliai, tačiau šiek tiek daugiau šilumos, skelbia meteo.

Ketvirtadienį daug kur lis. Vėjas pietryčių krypties, dieną sustiprės iki 9–14 m/s. Temperatūra dieną 8–13 laipsnių šilumos.
Penktadienio naktį vietomis, o dieną daug kur numatomas lietus. Pūs pietryčių vėjas, naktį 7–12 m/s, dieną 9–14 m/s, kai kur gūsiai sustiprės iki 15–17 m/s.
Temperatūra naktį sieks 6–11, dieną 12–17 laipsnių šilumos.
Šeštadienį daugelyje rajonų lis. Vėjas pietryčių krypties, pereinantis į pietvakarių, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai sieks 15–17 m/s. Temperatūra naktį bus 7–12, dieną 8–13 laipsnių šilumos.
Sekmadienį numatomas protarpinis lietus. Pūs pietvakarių, pietų krypties vėjas, 8–13 m/s, dieną pajūryje gūsiai sustiprės iki 15–18 m/s. Temperatūra naktį kris iki 3–8, dieną bus 7–12 laipsnių šilumos.
Remiantis dabartiniais duomenimis, naujos savaitės pradžioje išliks panašūs, drėgni ir vėsesni orai.
