Naujausia savaitės prognozė: įspėja dėl lietaus ir vėjo, bet pabaigoje – kiek geresnė žinia

Antradienio naktį dangus beveik visur išliks debesuotas, nedidelių pragiedrulių pasirodys tik vietomis. Didesnėje šalies dalyje palis, tačiau daugiausia trumpai ir negausiai. Vėjas pūs iš pietvakarių, pietų, 7–12 m/sek. greičiu, pajūryje gūsiai sieks 15 m/sek. Temperatūra pažemės iki 3–8 laipsnių šilumos.
Antradienio dieną didesnių orų permainų nenumatoma. Dangų daug kur dengs tankūs debesys, saulė pasirodys tik vietomis. Per daugelį rajonų praslinks trumpalaikiai ir daugiausia negausūs lietūs. Pietų, pietvakarių vėjas pūs 8–13 m/sek. greičiu. Įdienojus vėl sušils iki 6–11 laipsnių šilumos.
Trečiadienio naktį vyraus debesuoti orai, pragiedrulių bus nedaug, vėl daugelyje rajonų palis. Vėjas daugiausia pūs iš pietvakarių, jau ramiau, 5–10 m/sek. greičiu, tik prie jūros vėjas išliks stipresnis. Temperatūra nekris žemiau 3–8 laipsnių šilumos.
Trečiadienio dieną ir toliau dangumi plauks tankūs debesys, saulė trumpam pasirodys tik kai kuriose vietovėse. Daugelyje rajonų palis, tačiau vienur palis tik truputį, kitur gali palyti intensyviau. Pietvakarių vėjas šiek tiek sustiprės, iki 7–12 m/sek., pajūryje gūsiai sieks 15–17 m/sek. Kaip ir ankstesnėmis dienomis, šils iki 6–11 laipsnių.
Ketvirtadienio naktį debesys žymiau neprasisklaidys, vėl palis didesnėje šalies dalyje. Vėjas pūs iš pietų, pietvakarių, aprims iki 5–10 m/sek., stipresnis vėjas bus pajūryje. Šalį pasieks šiek tiek šiltesnio oro masė, todėl atvės tik iki 4–9 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienio dieną vyraus debesuoti orai, daugelyje rajonų protarpiais palis. Vėl stiprės pietų, pietvakarių vėjas, pūs 9–14 m/sek. greičiu, pajūryje gūsiai sieks 15–18 m/sek. Temperatūra popietę pakils iki 8–12 laipsnių šilumos.
Penktadienį žemo slėgio srities įtaka silps, todėl vyraus debesuoti su pragiedruliais orai, palis tik vietomis. Pietvakarių vėjas po truputį suksis iš vakarų, šiaurės vakarų, išliks stiprokas. Su vakarų, šiaurės vakarų vėju atplūs vėsesnio oro masė, naktį vės iki 3–8, dieną šils iki 6–11 laipsnių šilumos.
Pagal dabartinius duomenis savaitgalį išliks debesuoti su pragiedruliais orai, vietomis palis. Vėjas bus ramesnis. Naktimis vės iki 1–6, dienomis šils iki 4–9 laipsnių šilumos.
