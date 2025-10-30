Iš meteorologų – įspėjimas dėl pavojingo reiškinio

Rekomendacijos: išneškite iš balkonų ir kiemų daiktus, kuriuos gali pakelti vėjas, arba juos gerai pritvirtinkite.
Jei privalote eiti į lauką, tinkamai apsirenkite. Nestatykite automobilių prie medžių.
Sandariai uždarykite pastatų langus, duris, stoglangius. Sutvirtinkite laikinus statinius, konstrukcijas ir įrenginius. Būkite atsargūs vairuodami automobilį ar vaikščiodami lauke.
Penktadienį lietaus taip pat neišvengsime – daug kur palis, dieną vyraus nedidelis lietus. Vėjas suksis iš pietvakarių ir vakarų į šiaurės vakarų, stiprės iki 9–14 m/s.
Naktį daug kur, o dieną vietomis prognozuojami gūsiai 15–20 m/s, pajūryje naktį gali siekti net 25 m/s. Temperatūra naktį laikysis tarp 5–10, dieną – 7–12 laipsnių šilumos.
Šeštadienį orai po truputį rims. Vietomis dar numatomas nedidelis lietus, kai kur tvyros rūkas. Vėjas suksis įvairių krypčių, bus silpnesnis – 4–9 m/s. Naktį termometrai rodys 1–6, dieną – 7–12 laipsnių šilumos.
