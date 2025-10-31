Sinoptikas praneša, kokių orų tikėtis per Vėlinių savaitgalį: kur nepavyks išvengti lietaus

Daugelyje rajonų palis, tačiau daugiausia negausiai. Pūs stiprus šiaurės vakarų vėjas, 9–14 m/sek. greičiu, pajūryje vietomis šalies pietvakariuose gūsiai sieks 15–20 m/sek. Temperatūra visoje šalyje bus labai panaši, šils iki 8–11 laipsnių šilumos.
Šeštadienio naktį sustiprės aukštesnio slėgio laukas, deja, dangus daug kur išliks apniukęs, pragiedrulių pasirodys tik vietomis.
Lietaus tikimybė sumažės iki minimumo. Kai kur susidarys rūkas. Šiaurės vakarų vėjas rims ir po truputį suksis iš pietvakarių, pietų, pūs ne daugiau nei 5–10 m/sek. greičiu. Temperatūra pažemės iki 2–7 laipsnių šilumos.
Šeštadienio dieną išliksime aukštesnio slėgio lauko įtakos zonoje. Debesys beveik nesisklaidys, saulė pasirodys tik dalyje Lietuvos, tačiau už tai lietaus tikimybė bus maža. Įsivyraus pietų, pietryčių vėjas, pūs 5–10 m/sek. greičiu. Įdienojus sušils iki 8–11 laipsnių šilumos.
Sekmadienio naktį per šiaurės vakarinę šalies dalį slinks atmosferos frontas. Dangų ir toliau dengs tankūs debesys, vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose daug kur palis, bet daugiausia negausiai. Pūs pietryčių, pietų vėjas, 5–10 m/sek. greičiu. Atvės iki 3–8 laipsnių šilumos.
Sekmadienio dieną bus debesuoti, kai kur su pragiedruliais orai. Vietomis, didžiausia tikimybė šiaurės vakarinėje šalies pusėje, palis. Vėjas daugiausia pūs iš pietų, 5–10 m/sek. greičiu. Į šalį plūstelės šiltesnio oro masė, temperatūra kils iki 8–13 laipsnių šilumos.
Pirmadienį per šalį ims tįsti atmosferos frontas. Dangus bus apniukęs, tiek naktį, tiek dieną daugelyje rajonų palis. Pūs nestiprus, besikeičiančios krypties vėjas. Naktį dėl užslinkusios šilto oro masės atvės tik iki 6–10 laipsnių šilumos, dieną šiluma pradės trauktis, temperatūra nekils aukščiau 8–12 laipsnių.
Antradienio naktį sustiprės aukštesnio slėgio laukas, todėl orai giedresni ir sausesni, o dieną priartės nauja žemo slėgio sistema, todėl debesų daugės, kai kur negausiai palis. Naktį vės iki 2–7, dieną šils iki 7–12 laipsnių šilumos.
Trečiadienį vietomis gali truputį palyti, orai išliks nešalti, naktį temperatūra pažemės iki 2–7, dieną pakils iki 7–12 laipsnių šilumos.
