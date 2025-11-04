Praneša, kada orai jau pradės priminti žiemą: „Galbūt jau ir pirmosios snaigės pasirodys“

„Jau dabar nusiteikit, kad kita savaitė nebus tokia šilta kaip ši.
Likę šios savaitės dienos bus labai šiltos (kaip lapkričio mėnesį) ir daugiausia sausos. Dažniau džiugins Saulės spinduliai, kurių šiuo metų laiku tenka mažai. Vis dėlto, dabartiniai skaičiavimai rodo, kad kitos savaitės pirmoje pusėje sulauksime atšalimo.
Vietoje pietinių oro srautų atsisuks šiauriniai. Naktimis pašals, o dienomis – sušils vos iki keleto laipsnių aukščiau nulio. Ne žiema, bet jau būsim truputį arčiau jos negu dabar esam.
Galų gale, kitą savaitę galbūt jau ir pirmosios snaigės pasirodys, nors iki šiol jų vis pavykdavo išvengti.
Grafike (paimtame iš meteologix orų svetainės) – pagrindinių orų modelių skaičiavimai. Oro temperatūros prognozė Kauno miestui. Kuo spalvotos linijos tarpusavyje glaudesnės, tuo prognozės patikimumas yra didesnis“, – skelbė „Orai ir klimatas Lietuvoje“.
