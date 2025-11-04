Sinoptikas pranešė, kada ir kaip keisis orai

Pūs truputį stipresnis vakarų, pietvakarių vėjas. Oras įdienojus šils iki 9–12, vietomis 13–14 laipsnių šilumos.
Trečiadienį būsime tarpinėje zonoje tarp piečiau esančio anticiklono ir šiauriau slenkančių žemo slėgio sistemų.
Naktį dangus bus debesuotas, pragiedrulių jei kur ir bus, tai daugiausia trumpalaikių. Žymesnio lietaus šalyje nenumatoma. Pūs nestiprus pietvakarių, pietų krypties vėjas. Oras vės iki 3–8 laipsnių šilumos.
Trečiadienio dieną pragiedrulių danguje jau turėtų būti kiek daugiau, ypač pietinėje Lietuvos dalyje. Žymesnis lietus ir vėl nenumatomas, gali nebent kur ne kur silpnai padulksnoti.
Vėjas krypties nekeis, išliks pakankamai silpnas. Į Lietuvą plūs šiltas oras iš pietvakarių, tad temperatūra kils iki 10–15 laipsnių.
Ketvirtadienį ryškesnių orų pokyčių nenumatoma. Tiek naktį, tiek dieną laikysis debesuotas su pragiedruliais dangus. Lietaus tikimybė bus jau labai nedidelė.
Vėjas dar išliks nestiprus, daugiausia dvelks iš pietų, pietvakarių. Temperatūra nakties metu išliks aukšta ir nekris žemiau 3–8 laipsnių šilumos, o dieną vėl džiugins lapkričiui maloni 10–15 laipsnių šiluma.
Penktadienį labai gražiems rudenio orams sąlygos bus dar palankesnės. Aukšto slėgio sritis per daug neatsitrauks, išliks kiek labiau į pietryčius nuo Lietuvos.
Debesuotumas dar labiau sumažės, tad turėtų būti ir nemažai saulėto dangaus. Lietaus ir toliau šalyje nelaukiama. Vėjas pasisuks iš pietų, pietryčių, bet išliks nestiprus.
Naktis numatoma truputį vėsesnė, temperatūra pažemės iki 1–6 laipsnių šilumos. Vis tik dieną išliks maloniai šilta – tarp 9–14 laipsnių šilumos.
Remiantis dabartiniais duomenimis, savaitgalį artinsis žemo slėgio sritis – sugrįš tankūs debesys, kurie lietaus dar atneš bei išliks ramu ir šilta.
OraiOrų prognozėRuduo
Rodyti daugiau žymių