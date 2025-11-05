Džiugi sinoptikų žinia – skubėkite džiaugtis, lietaus debesys pagaliau traukiasi

Trečiadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Pūs pietvakarių, 5–10 m/s vėjas. Dieną oras šils iki 8–13 laipsnių.
Ketvirtadienį vietomis numatomas nedidelis lietus. Vėjas pietvakarių, pietų, 5–10 m/s. Temperatūra naktį bus 2–7, pajūryje iki 9, dieną 9–13 laipsnių šilumos.
Penktadienį žymesnio lietaus taip pat nenumatoma. Vėjas pietinių krypčių, 3–8 m/s. Temperatūra naktį 2–7, dieną 9–13 laipsnių šilumos.
Šeštadienį lietaus tikimybė išliks maža. Vėjas naktį pietų, pietvakarių, 3–8 m/s, dieną pasisuks į vakarinius rajonus ir stiprės iki 5–10 m/s. Temperatūra naktį 1–6, dieną 8–13 laipsnių šilumos.
Sekmadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas bus nepastovios krypties, 2–7 m/s. Temperatūra naktį 2–7, dieną 7–12 laipsnių šilumos.
Remiantis dabartinėmis prognozėmis, naujos savaitės pradžioje numatomas temperatūros sumažėjimas.
