Sinoptikai skelbia, kokie orai laukia savaitgalį: šalį apgaubs rūkas

Žymesnio lietaus nebus, nebent silpnai padulksnos ryto valandomis tvyrant rūkui. Dvelks nestiprus pietinių krypčių vėjas. Temperatūra sieks 7–10, kai kur 11–12 laipsnių šilumos.
Šeštadienio naktį matomumas vėl prastės, formuosis rūkas. Vietomis gali tik negausiai padulksnoti, žymesnio lietaus nebus. Vėjas išliks nestiprus. Temperatūra kris iki 1–6 laipsnių šilumos. Vakariniame pakraštyje dėl nuo jūros dvelkiančio vėjo dar laikysis didesnė 7–8 laipsnių šiluma.
Šeštadienio dieną anticiklonas nesitrauks. Rytą tvyros rūkas, dieną jis prasisklaidys, tačiau saulės spindulių nebus daug, vyraus žemai plaukiantys debesys.
Didesnė pragiedrulių tikimybė išliks pietvakarinėje pusėje.
Žymesnio lietaus ir toliau nenumatoma. Pietinių krypčių vėjas išliks menkai juntamas. Temperatūra kils iki 7–11, kai kur iki 12 laipsnių šilumos.
Sekmadienį didesnių permainų Lietuvoje nebus, atmosferos slėgis pažemės tik truputį. Naktis išliks niūroka. Nors žymesnio lietaus nelaukiama, vėl daug kur formuosis gana tirštas rūkas, jis apsunkins vairavimo sąlygas. Silpno vėjo visai nebus justi. Temperatūra kris iki 0–5 laipsnių šilumos.
Sekmadienio diena bus rami, bet miglota. Dangų aptrauks žemi debesys, vietomis tvyros rūkas. Gali kristi smulki dulksna, bet rimtesnio lietaus dar nenumatoma. Temperatūra kilti neskubės – įdienojus oras daug kur tesušils iki 6–8 ir tiktai vietomis iki 9–10 laipsnių šilumos.
Pirmadienį giedro dangaus plotų nebus, ir naktį, ir dieną tvyros žemi debesys. Dalyje vietovių matomumas bus prastas dėl rūko. Iš žemų debesų kai kur kris negausus lietus ir dulksna. Nepastovios krypties vėjas ir toliau išliks silpnas. Temperatūra per parą keisis nedaug – naktį bus 2–7, dieną – 5–10 laipsnių šilumos.
Antradienį ir trečiadienį dangus daugiausia išliks apniukęs, protarpiais kris negausus lietus. Vėjas ir toliau bus nestiprus, daugiausia nepastovios krypties. Naktimis laikysis 3–8 laipsnių temperatūra, o dienomis bus 5–10 laipsnių šilumos.
Oraiorai LietuvojeOrų prognozė
Rodyti daugiau žymių