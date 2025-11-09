Žinoma sinoptikė pranešė, kada orai taps labiau žiemiški

„Beveik virš visos Europos nusidriekusi silpna aukštesnio atmosferos slėgio sistema, tad visur, aišku ir pas mus pučia silpnas, nepastovių krypčių vėjas, daug kur tvyro rūkai, ne tik naktimis, bet ir dienomis.
Tai temperatūros inversija (kai oro temperatūra 1–1,5 km. aukštyje yra aukštesnė, nei prie žemės paviršiaus, nors turi būti atvirkščiai). Tad ji kaip „dangtis“ neleidžia orui judėti naktį, o dienomis neleidžia Saulės spinduliams žemės paviršiaus pasiekti. Kadangi pūs silpni, nepastovūs vėjai, tad rūkai vis dar drieksis.
Panašūs, niūroki ir vėsoki orai laikysis iki kitos savaitės vidurio, kai iš šiaurės vakarų, vakarų plėsis audringesnių ciklonų sistema, o nuo ketvirtadienio stipresni vėjai pagaliau tą „ niūrų dangtį nuneš“.
Lietaus bus nedaug, o su pietvakariniais oro srautais jau šiltesnis oras mus pasieks . Bet panašu, kad trumpam. Savaitgalyje iš šiaurės, šiaurės vakarų, per pietinę Skandinaviją turėtų anticiklono gūbrys su šaltesniais orais, brautis, savaitgalyje šalčiausia bus šiaurinėje, šiaurės rytinėje Lietuvos pusėje.
Pagal dabartinius duomenis dar kitos savaitės pradžioje jau galime ir žiemiškų orų sulaukti... Vakaro pasiskaitymui gamtininkės, mokslininkės E. Šimkūnaitės lietuviškas ąžuolo-galiūno horoskopas lapkričiui. „Koks ąžuolas, tokie ir ąžuoliukai: kad jau ką užsibrėš, tik taip ir darys, piktumu jų nepalauši, jei perprašys, tai tik gerumu, ir tai nemažai prašydamas.
Nelengva būna ąžuolų dalia, bent jau pirmojoje gyvenimo pusėje, bet tvirtumu pasikliaudami jie nei tų sunkumų paiso, nei jų pastebi. Ąžuoliukai nebūna nei itin gražūs, nei miklūs, bet imponuoja jėga, tvirtumu, ne itin linkę bendrauti, draugų nepasigenda ir nuoširdžiai retai kada ir su kuo draugauja.
Nori šliekis, nori – ne, o už kitus pasikėslauti, pranašesniais pripažįstami būti – mėgsta. Kaip ąžuolas daug kam tinkamas, taip ir ąžuoliukai daug kam primanūs: sekasi jiems ir amatai, ir ūkis, ir mokslas, ir menas, nors niekur nelekioja labai lengvais keliais, turimus gabumus labai rimtu darbu remia. Kol jauni, ir ąžuoliukai, ir ąžuolytės sunkiai renkasi mylimuosius: atsargiai, šaltokai žiūrinėja, leidžia palankumą reikšti.
Šeimoje – protingos šeimos galvos, bet ir kietos: kaip pasakė, taip ir bus. Kadangi skubotų sprendimų nedaro, autoritetą šeimoje turi, namiškiai paklūsta be didesnių konfliktų. Su kaimynais santykiai geri, bet gan šalti, jei su kuo ąžuolas panūsta draugauti, tai labai tvirtai ir visam gyvenimui.
Nėra dideli vaišių mėgėjai, bet jei kelia – tai geras, jei ką dovanoja – ne sarmata duoti, tačiau savo išgalių neprašoka“, – socialinėje paskyroje rašė sinoptikė.
Sekmadienį, lapkričio 9 d. be lietaus, naktį ir rytą vėl rūkai, šį kart dar tirštesni drieksis, net ir dieną gali daug kur tvyroti, o pavakare vėl daug kur pasikelti. Vėjas nepastovus 2–6 m/s. Naktį 0 plius 3°C, pajūryje plius 4–7°C, dieną plius 5–7°C.
Pirmadienį, lapkričio 10-osios naktį dar be lietaus, vis dar rūkai daug kur drieksis, dieną jau šiek tiek palis, daugiausia pietiniuose rajonuose ir pajūryje. Vėjas nepastovus 2–6 m/s. Naktį plius 2–5°C, dieną plius 5–7°C.
Antradienį, lapkričio 11 d. gali šiek tiek kai kur palyti, naktį vėl lietutis ar dulksna su rūkais ar miglomis maišysis. Vėjas nepastovus 2–6 m/s. Naktį plius 1–4°C, šilčiausia vakariniam pakraštuke ir pajūryje plius 4–6°C, dieną plius 6–8°C.
Trečiadienį, lapkričio 12 d. šiek tiek palis, daugiausia pietrytiniuose, rytiniuose rajonuose ir pajūryje, naktį dar kai kur rūkai ar miglos drieksis. Vėjas naktį nepastovus 2–6 m/s, dieną pietų, pietvakarių 6–11 m/s. Naktį plius 2–7°C, šilčiausia vakariniam pakraštuke ir pajūryje, dieną plius 6–8°C.
Ketvirtadienį, lapkričio 13 d. be ženklesnio lietaus. Vėjas pietų, pietvakarių 7–12 m/s, dieną gūsiai 15 m/. Naktį plius 2–4°C, vakariniuose, šiaurės vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose 5–7°C, dieną 8–10°C.
Penktadienį, lapkričio 14 d. be ženklesnio lietaus. Vėjas pietų, pietvakarių 7–12 m/s, gūsiai 15 m/s. Naktį plius 3–5°C, vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose plius 6–8°C, dieną 9–11°C.
Šeštadienį, lapkričio 15 d. protarpiais palis. Vėjas naktį vakarų, pietvakarių, dieną suks į šiaurės rytus 7–12 m/s. Naktį 3–8°C, dieną 7–9°C, šiauriniuose rajonuose plius 3–6°C.
Sekmadienį, lapkričio 16 -osios naktį ir dienos pradžioje be kritulių, popietę palis vakariniuose rajonuose, o vakare šiauriniuose rajonuose jau gali visokie mišrūs krituliai iškristi. Vėjas rytinių krypčių 7–12 m/s. Oro temperatūra naktį minus 1–4°C, vakariniam pakraštuke, pietvakariniuose ir pietiniuose rajonuose 0 plius 3°C, dieną 2–6°C, šilčiausia pietvakariniuose, pietiniuose rajonuose.
