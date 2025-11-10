Savaitės orų prognozėje – permainos: kur debesys atneš lietaus, o kur šlapio sniego

Daugelyje rajonų tarpais silpnai palis, iškris dulksna. Vietomis matomumą mažins rūkas. Pūs silpnas, nepastovios krypties vėjas. Temperatūra apniukusią dieną nekils aukščiau 4–8 laipsnių šilumos.
Antradienio naktį dangus išliks apniukęs, daug kur silpnai lynos, kris dulksna. Vietomis tvyros rūkas. Vėjas bus silpnas, nepastovios krypties. Temperatūra pažemės iki 2–6 laipsnių šilumos.
Antradienio dieną didesnių orų permainų nenumatoma. Visoje šalyje dangus bus apniukęs, daugelyje vietovių protarpiais silpnai palis, purkš dulksna. Kai kur tvyros rūkas. Vėjas išliks silpnas, nepastovios krypties. Įdienojus temperatūra pakils iki 4–9 laipsnių šilumos.
Trečiadienio naktį dangus išliks debesuotas, tačiau silpnai palis ar iškris dulksna tik vietomis. Kai kuriose vietovėse tvyros rūkas. Papūs silpnas pietų vėjas. Atvės iki 2–7 laipsnių šilumos.
Trečiadienio dieną orai žymiai nesikeis. Dangų beveik visur dengs tankūs debesys, tačiau kai kur jie suplonės, net saulė gali pasirodyti. Vietomis negausiai palis, iškris dulksna, iki pietų kai kuriose vietovėse tvyros rūkas. Pietų vėjas pūs 5–10 m/sek. greičiu. Temperatūra popietę pakils iki 5–10 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienį mūsų šalies orus lems per Skandinaviją slinksiantis ciklonas. Tiek naktį, tiek dieną bus debesuoti, kai kur su pragiedruliais orai. Vietomis, didžiausia tikimybė šiauriniuose rajonuose, palis. Dar labiau stiprės pietų, pietvakarių vėjas, naktį pūs 7–12 m/sek. greičiu, o dieną jau 9–14 m/sek. greičiu, naktį pajūryje, dieną vietomis vakariniuose rajonuose gūsiai sieks pavojingus 15–17 m/sek. Į šalį trumpam plūstelės šiltesnio oro masė, todėl naktį vės tik iki 3–8 laipsnių šilumos, o dieną sušils iki 7–12 laipsnių.
Penktadienį per šalį slinks šaltasis atmosferos frontas. Naktį vyraus debesuoti, dieną su pragiedruliais orai, naktį daugelyje rajonų, dieną vietomis negausiai palis. Vėjas pasisuks iš vakarų, naktį bus stiprokas, pūs 9–14 m/sek. greičiu, vietomis gūsiai sieks 15–17 m/sek., dieną vėjas po truputį rims. Į šalį ims plūsti šaltesnio oro masė, naktį temperatūra pažemės iki 2–7, dieną pakils iki 5–10 laipsnių šilumos.
Pagal dabartinius duomenis savaitgalį į šalį plūstelės dar šaltesnio oro masė, todėl naktimis jau daug kur pašals, o dienomis bus tik 2–7 laipsniai šilumos. Jeigu prognozės nepasikeis ir netoli mūsų šalies sukiosis ciklonai, atkeliaus ir kritulių debesys, kurie atneš ne tik lietaus, bet ir šlapio sniego.
Orų prognozėorai LietuvojeLietuvos hidrometeorologijos tarnyba
