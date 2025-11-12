Sinoptikai skelbia apie laukiantį atvėsimą: įspėja dėl plikledžio

Trečiadienio naktį vietomis numatomas nedidelis lietus ar dulksna. Daugelyje rajonų formuosis rūkas. Vėjas silpnas. Temperatūra sieks 1–6 laipsnius šilumos.
Trečiadienio dieną vietomis truputį palis, kai kur išliks rūkas. Vėjas pietinių krypčių, 5–10 m/s. Temperatūra kils iki 5–10 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienį vietomis, didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose, prognozuojamas nedidelis lietus. Vėjas pietų, pietvakarių, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai gali siekti iki 16 m/s. Temperatūra naktį bus 3–8, dieną 8–13 laipsnių šilumos.
Penktadienio naktį daugiausia šiaurės vakariniuose, dieną daugelyje rajonų palis. Vėjas pietvakarių, dieną pereinantis į šiaurės vakarų, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį 4–9, dieną 7–12 laipsnių šilumos.
Šeštadienį vietomis numatomi nedideli krituliai. Naktį ir rytą kai kur galimas plikledis. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, 6–11 m/s. Temperatūra naktį svyruos nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 laipsnių šilumos, dieną bus 2–7 laipsniai šilumos.
Sekmadienio dieną kai kur numatomi nedideli krituliai. Naktį ir rytą vietomis formuosis plikledis. Vėjas pietvakarių, pietų, 5–10 m/s. Temperatūra naktį numatoma nuo 4 laipsnių šalčio iki 1 laipsnio šilumos, pajūryje 2–4 laipsniai šilumos. Dieną termometrai rodys 1–6 laipsnius šilumos.
Remiantis dabartinėmis prognozėmis, naujos savaitės pradžioje kritulių tikimybė didės.
