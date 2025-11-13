Į šalį atkeliauja žiemiški orai: meteorologas įvardino, kuri diena bus šalčiausia

„Prieš savaitę rašiau, kad šios savaitės viduryje turėtų atšalti, tačiau naujausi skaičiavimai tai nukėlė į savaitės pabaigą. Skaičiavimai rodo, kad savaitgalį iš šiaurės plūstels šalta oro masė.
Šalčiausia bus sekmadienio naktį ir dieną. Galų gale turėtų pasirodyti pirmosios snaigės, nors anksčiau šį rudenį vis pavykdavo to išvengti. Kita vertus, tikrai žiemiški orai kol kas neprognozuojami. Tai galite matyti pateiktame temperatūros grafike. Jeigu kažkas keisis pasistengsiu informuoti.
Grafike (paimtame iš meteologix orų svetainės) – pagrindinių orų modelių skaičiavimai. Oro temperatūros prognozė Kauno miestui. Kuo spalvotos linijos tarpusavyje glaudesnės, tuo prognozės patikimumas yra didesnis“, – rašė jis.
Orų prognozė
Ketvirtadienį vietomis, didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose, prognozuojamas nedidelis lietus. Vėjas pietų, pietvakarių, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai gali siekti iki 16 m/s. Temperatūra naktį bus 3–8, dieną 8–13 laipsnių šilumos.
Penktadienio naktį daugiausia šiaurės vakariniuose, dieną daugelyje rajonų palis. Vėjas pietvakarių, dieną pereinantis į šiaurės vakarų, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį 4–9, dieną 7–12 laipsnių šilumos.
Šeštadienį vietomis numatomi nedideli krituliai. Naktį ir rytą kai kur galimas plikledis. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, 6–11 m/s. Temperatūra naktį svyruos nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 laipsnių šilumos, dieną bus 2–7 laipsniai šilumos.
Sekmadienio dieną kai kur numatomi nedideli krituliai. Naktį ir rytą vietomis formuosis plikledis. Vėjas pietvakarių, pietų, 5–10 m/s. Temperatūra naktį numatoma nuo 4 laipsnių šalčio iki 1 laipsnio šilumos, pajūryje 2–4 laipsniai šilumos. Dieną termometrai rodys 1–6 laipsnius šilumos.
Remiantis dabartinėmis prognozėmis, naujos savaitės pradžioje kritulių tikimybė didės.
