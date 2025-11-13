GamtaOrai

Iš tarnybos – žinia dėl plikledžio ir vėjo

2025 m. lapkričio 13 d. 05:47
Lrytas.lt
Sustiprės vėjas, o savaitgalį numatomas atvėsimas, kai kur gali formuotis plikledis, skelbia meteo.
Ketvirtadienį vietomis, didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose, prognozuojamas nedidelis lietus. Vėjas pietų, pietvakarių, 9–14 m/s, pajūryje gūsiai gali siekti iki 17 m/s. Temperatūra dieną sieks 7–12 laipsnių šilumos.
Penktadienio naktį daugiausia šiaurės vakariniuose, dieną daugelyje rajonų palis. Vėjas pietvakarių, dieną pereinantis į šiaurės vakarų, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s.
Temperatūra naktį 4–9, dieną 7–12 laipsnių šilumos.
Šeštadienį vietomis numatomi nedideli krituliai. Naktį ir rytą kai kur galimas plikledis. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, 4–9 m/s. Temperatūra naktį svyruos nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 laipsnių šilumos, dieną bus 3–7 laipsniai šilumos.
Sekmadienio dieną kai kur numatomi nedideli krituliai. Naktį ir rytą vietomis formuosis plikledis. Vėjas pietvakarių, pietų, 5–10 m/s.
Temperatūra naktį numatoma nuo 4 laipsnių šalčio iki 1 laipsnio šilumos, pajūryje 2–4 laipsniai šilumos. Dieną termometrai rodys 1–6 laipsnius šilumos.
Remiantis dabartinėmis prognozėmis, naujos savaitės pradžioje kritulių tikimybė didės.
