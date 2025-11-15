Savaitgalį – pirmos snaigės ir lengvas šaltukas: temperatūra naktį kris iki 5 laipsnių šalčio

Nestiprus vėjas daugiausia pūs iš šiaurės, 3–8 m/sek. greičiu. Virš mūsų šalies bus užslinkusi šalto oro masė, todėl net saulė nepadės orui sušilti daugiau nei iki 2–7 laipsnių šilumos.
Sekmadienio naktį vyraus giedri ar mažai debesuoti orai, tik rytą į vakarinius ir šiaurinius rajonus atplauks šiek tiek tankesni debesys, bet kritulių tikimybė išliks maža.
Pūs silpnas, besikeičiančios krypties vėjas. Naktis bus šalta, temperatūra kris iki 0–5 laipsnių šalčio, tik Kuršių nerijoje išsilaikys vienas kitas laipsnis šilumos.
Sekmadienio dieną slėgis kris, todėl debesų padaugės, bet ir saulės spindulių tikrai bus. Kai kur negausiai palis, tačiau gali pasirodyti ir pirmosios tikros šio šaltojo sezono šlapios snaigės. Vėjas papūs iš pietų, 5–10 m/sek. greičiu.
Pietų vėjas šilumos tikrai neatneš, temperatūra kils vos iki 1–6 laipsnių šilumos.
Pirmadienį prie mūsų šalies priartės žemo slėgio sūkurys. Tiek naktį, tiek dieną didesnėje šalies dalyje iškris daugiausia negausūs krituliai, vyraus lietus ir šlapdriba. Vėjas bus nestiprus. Naktį bus nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 šilumos, dieną sušils iki 1–6 laipsnių šilumos.
Antradienį ir trečiadienį negausūs krituliai, lietus, šlapdriba, iškris tik vietomis. Žymiau atšilti dar neturėtų – naktimis bus nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 šilumos, dienomis šils iki 2–7 laipsnių šilumos.
