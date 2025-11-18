GamtaOrai

Sinoptikė įspėja dėl oro sąlygų: lydės ir krituliai, ir vėjas

2025 m. lapkričio 18 d. 05:44
Antradienio dieną žemo slėgis sūkurys ims tolti, slėgis pamažu kils. Įsivyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Vietomis vakariniuose rajonuose sulauksime trumpų kritulių. Vėjas pasisuks iš vakarų, pietvakarių, išliks smarkus, vietomis gūsingas. Šią dieną oras spės sušilti iki 1–6 laipsnių.
Pūs vakarų, pietvakarių, 8–13 m/s vėjas, pajūryje gūsiai sieks 15–17 m/s.
Trečiadienio naktį liksime mažo gradiento aukštesnio slėgio lauke. Debesuotumas bus nepastovus. Kai kur, daugiausia vakariniuose rajonuose, kris įvairūs krituliai. Po vidurnakčio vietomis formuosis plikledis.
Pietvakarių, pietų vėjas toliau pūs neramiai, prie jūros gūsiai vis dar sieks 15–17 m/sek. Žemiausia temperatūra pasiskirstys tarp 3 laipsnių šalčio ir 2 laipsnių šilumos.
Trečiadienio dieną iš vakarų priartės naujas ciklonas. Dangus vėl sparčiai apniuks. Šiaurės vakarinėje šalies pusėje neišvengsime mišrių kritulių. Vėjas nekeis nei krypties, nei greičio. Aukščiausia oro temperatūra svyruos tarp 1–6 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienį žymesnių kritulių neprognozuojama. Pietų, pietryčių vėjas po truputį pradės rimti. Saulei tekant temperatūra numatoma tarp 5 laipsnių šalčio ir 0, po vidudienio pakils iki 0–4 laipsnių šilumos.
Penktadienį minėtasis žemo slėgio sūkurys vietomis atgins pas mus sniegą ir šlapdribą. Vėjas vėl pasisuks iš pietų, pietvakarių, pūs 7–12 m/sek stiprumu. Prie jūros gūsiai sustiprės iki 17 m/sek. Naktį termometrai rodys nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 laipsnių šilumos, dieną 1–6 laipsnių šilumą.
Pagal dabartinius duomenis ateinantį savaitgalį mūsų orus daugiausia lems aukštesnio slėgio sritis, todėl kritulių tikimybė sumažės, bus daugiau saulės. Temperatūra išliks labai panaši.
sinoptikaiOraiOrų prognozė
Rodyti daugiau žymių

