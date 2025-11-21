Savaitgalio prognozėje – žinomos sinoptikės žinia: kurią Lietuvos dalį užklos sniegas ir kada atkeliaus pokyčiai

„Kita savaitė bus permaininga, nors stipresnių vėjų iki savaitgalio nebus, bet daugiau ar mažiau visokių kritulių sulauksim, savaitės pradžioje daugiausia sniego, antroje savaitės pusėje vėl sniegas su šlapdriba maišysis.
Šaltas, poliarinių platumų oras vis dar nesitrauks, tad giedresnės naktys bus šaltokos, o apniukusios ir darganotos naktys bus kiek švelnesnės, bet daugiausia su neigiamom temperatūrom. Dienomis šiluma irgi nedžiugins.
Kiek šilčiau, pagal dabartinius duomenis, turėtų būti kitą savaitgalį“, – toliau rašo sinptikė.
Šeštadienį, lapkričio 22 d. nedideli krituliai pajūryje ir pačiam vakariniam, šiaurės vakariniam pakraštuke– naktį daugiausia šlapdriba, dieną daugiausia lietus.
Naktį ir rytą daug kur plikledis. Vėjas naktį vakarų, dieną pietvakarių 4–8 m/s, pajūryje 7–12 m/s. Naktį 0 minus 4°C, šilčiausia pajūryje plius 1–3°C, dieną plius 2–4°C, pajūryje apie plius 5–6°C.
Sekmadienį, lapkričio 23-osios naktį nedideli krituliai pajūryje ir pačiam vakariniam, šiaurės vakariniam pakraštuke, o pavakare jau gali pasnigti pietiniuose ir rytiniuose rajonuose.
Naktį ir rytą plikledis. Vėjas nepastovus 4–8 m/s, pajūryje pietvakarių 6–11 m/s. Naktį minus 1–5°C, vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose 0 plius 2°C, dieną plius 1–4°C, šilčiausia vakariniam pakraštuke ir pajūryje.
Pirmadienį, lapkričio 24 -osios naktį daug kur pasnigs, plikledis, dieną protarpiais mišrūs krituliai, dienos pradžioje šiauriniuose rajonuose daugiausia sniegas, pajūryje daugiausia lietus. Vėjas naktį nepastovus 3–7 m/s, dieną pietvakarių 5–10 m/s. Naktį minus 1–4°C, pajūryje apie 0 plius 2°C, dieną 0 plius 2°C, pajūryje plius 3–5°C.
Antradienį, lapkričio 25 -osios naktį be ženklesnių kritulių, plikledis, rytą ir dieną gausoki krituliai, daugiausia sniegas, be ženklesnių kritulių gali būti tik vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose. Vėjas rytų, pietryčių 4–8 m/s. Naktį minus 2–6°C, dieną plius 2 minus 1°C, šalčiausia rytiniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose.
Trečiadienį, lapkričio 26-osios naktį pasnigs pietrytiniuose, rytiniuose rajonuose, rytą daug kur rūkai nusidrieks, dieną be ženklesnių kritulių. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį 0 minus 2°C, dieną 0 plius 2°C.
Ketvirtadienį, lapkričio 27– osios naktį be kritulių, dienos pradžioje palis pajūryje, vėliau jau gausoki krituliai (sniegas su šlapdriba maišysis, vakariniuose rajonuose daugiausia lietus kris) iš vakarų plėsis tolyn per Lietuvą. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį minus 1–6°C, dieną plius 2 minus 2°C, pajūryje plius 3–5°C.
Penktadienį, lapkričio 28-osios naktį dar gausoki, visokie krituliai kris, dieną vėl be ženklesnių kritulių. Vėjas vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, gūsiai 15 m/s, pajūryje gūsiai iki 17 m/s. Naktį minus 1–3°C, vakaruose, šiaurės vakaruose 0 plius 2°C, pajūryje plius 3–5°C, dieną plius 2–4°C, pajūryje plius 5–7°C.
Orai ir klimatas Lietuvojeorai LietuvojeOrų prognozė
Rodyti daugiau žymių