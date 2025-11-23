„Tai tik apšilimas“: Lietuvos link keliauja pietinis ciklonas, žada itin gausią porciją sniego

Sekmadienio vakarą ir pirmadienio naktį, skelbė jis, snigs pietrytiniuose rajonuose. Žadama, kad susidarys 1–3 cm lengva sniego paklodė. Visgi jau antradienį pietinis ciklonas į tuos pačius rajonus gali atnešti gerokai gausesnę sniego porciją.
„Iki ketvirtadienio ryto Pietryčių Lietuvoje gali būti susiformavusi iki 10–15 cm storio sniego danga.
Visgi pietiniai ciklonai sunkiau prognozuojami ir jų trajektorijos pokytis į vieną ar kitą pusę 100 km gali nulemti visiškai kitokias orų sąlygas mums Lietuvoje.
Jeigu bus kokių didesnių pokyčių, rytoj vakare patikslinsiu. Kaip ten bebūtų, kelininkai jau dabar gali planuotis, jog ateinančiomis dienomis darbo bus nemažai.
Žemėlapiai – meteologix. EMCWF 00/12 UTC ir ICON 12 UTC skaičiavimų rezultatai. Sniego dangos storis centimetrais ketvirtadienį 8 val. ryte.
Kaip matote, naujausi ECMWF orų modelio skaičiavimai prognozuojamus sniego kiekius padidino, nors kol kas neskubėčiau sakyti kad kažkur tikrai bus tie 15–20 cm. Palaukim 1 parą ir matysim į kurią pusę viskas krypsta“, – rašė G.Valaika.
Tačiau ne tik snaigės, bet ir plikledis gali tapti rimtu iššūkiu vairuotojams. Sinoptikai skelbia, kad pirmadienio naktį teks saugotis tiek jo, tiek lijundros, o rytą vietomis matomumą mažins rūkas.
Šią naktį pūs besikeičiančios krypties, silpnas vėjas. Temperatūra sieks 2–7 laipsnius šalčio, kai kur apie 0 laipsnių.
Pirmadienio dieną vietomis nedidelis sniegas. Kai kur plikledis, galima lijundra. Vėjas besikeičiančios krypties, silpnas. Temperatūra nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 šilumos.
Antradienio naktį daug kur, dieną vietomis pasnigs, vyraus nedidelis sniegas. Kai kur plikledis. Vėjas pietryčių, rytų, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 1–6 laipsniai šalčio, dieną nuo 2 laipsnių šalčio iki 2 šilumos.
Trečiadienį daug kur krituliai, vyraus sniegas. Kai kur plikledis, galima lijundra. Vėjas šiaurės rytų, šiaurės, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 0–5 laipsniai šalčio, dieną nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 šilumos.
