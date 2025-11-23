Zakopanės regione lankęsi lietuviai pasakojo sekę orų prognozes, kurios Lenkijoje žadėjo intensyvų sniegą. Tačiau, anot keliautojų, realybė pranoko visus lūkesčius.
„Lenkų prognozės išsipildė su kaupu – per naktį iškrito po 20–30 cm sniego, per savaitgalį – vietomis 50 cm“, – pasakojo Lenkijoje su draugais viešėjusi Greta.
Ji taip pat pridūrė, kad įspėjimus tarnybos siuntė visą savaitgalį.
Kaip skelbė tvn24.pl, sinoptikai perspėjo pietų ir rytų Lenkijos gyventojus dėl intensyvaus sniego ir prastėjančio matomumo, kuris gali apsunkinti eismą ir kelti pavojų vairuotojams.
Pirmo lygio įspėjimai paskelbti šiuose regionuose: Mažosios Lenkijos vaivadijoje (Krokuvos regionas), Pakarpatės vaivadijoje (Rzesuvo regionas), Šv. Kryžiaus vaivadijoje (Kielcų regionas), Mazovijos vaivadijos pietuose (pavyzdžiui, Radomo apylinkėse), Liublino vaivadijoje (Liublino regionas).
Šiuose regionuose, pasak sinoptikų, iki sekmadienio popietės sniego danga gali padidėti 10-15 cm, o kai kuriose pietinėse vietovėse – iki 20 cm.
Kalnų regionuose — ypač Tatrų ir Beskydų masyvuose, Naujosios Žemės ir Naujojo Targo apylinkėse — galioja antrojo lygio įspėjimas, reiškiantis didesnį pavojų. Čia prognozuojami 20–25 cm sniego krituliai, o vietomis galimos trumpalaikės pūgos.
IMGW primena, kad net pirmojo lygio įspėjimai reiškia pavojingas sąlygas, galinčias sukelti eismo trikdžius, pavojų keliaujantiems, galimus įvykių ar lauko renginių atšaukimus, vietines elektros tiekimo problemas dėl sniego svorio ant linijų.