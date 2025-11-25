Iš sinoptikų – perspėjimas su šauktuku: kas laukia ir ko geriau vengti

„Trečiadienį 8–12 val. laikotarpiu pietiniuose Lietuvos rajonuose bus pasiektas žiemos reiškinių komplekso (smarkaus sniego ir šlapio sniego apdrabos) rodiklis. Antroje trečiadienio pusėje ir naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį žiemos reiškinių kompleksas išplis į daugelį šalies rajonų“, – rašė meteo.lt.
Sudėtingiausios sąlygos prognozuojamos pietinėje, rytinėje ir centrinėje šalies dalyje.
Meteo.lt taip pat pateikė rekomendacijas.
„Jei įmanoma, tomis dienomis (nuo antradienio vakaro iki ketvirtadienio vakaro) atidėkite nebūtinas keliones – smarkaus snygio metu sumažėja matomumas, keliai (ypač užmiestyje) būna sunkiau pravažiuojami ir pavojingi. Venkite aukštų ir senų medžių, nestatykite šiose vietose automobilių – jų šakos gali neatlaikyti iškritusio sniego kiekio ir nulūžti“, – skelbia sinoptikai.
Pranešime feisbuke taip pat paaiškinama, kas yra šlapio sieno apdraba.
„Vena iš apledėjimo rūšių, apibūdinama kaip šlapio sniego sluoksnis, prilipęs prie laidų, medžių ir kitų paviršių. Tai gali laužyti medžius (ar jų šakas), nutraukti elektros linijas ir pan. Reiškinys formuojasi gausiai krintant šlapdribai, kuomet oro temperatūra laikosi apie 0“, – skelbiama feisbuko paskyroje „Meteo.lt“.
Orų prognozė
Kaip remdamasis naujienų agentūra ELTA skelbė portalas Lrytas, antradienio naktis bus debesuota, kai kur jos pradžioje truputį pasnigs. Vietomis vairuotojams teks pasisaugoti plikledžio, sako V. Patašius. Naktį vyraus silpnas pietryčių ir rytų vėjas. Oro temperatūra sieks 1–6, o vietomis, vakariniuose rajonuose, ir iki 7–10 laipsnių šalčio.
Trečiadienį orai mažai keisis, tik, V. Patašiaus teigimu, sniegą papildys šlapdriba ir lijundra.
Ketvirtadienį didesnių pokyčių taip pat neverta tikėtis – orai bus žiemiški, tačiau nemalonūs.
Anot V. Patašiaus, daug kur vyraus sniegas ir šlapdriba. Naktį vietomis snigs smarkiai, kai kur formuosis šlapio sniego apdraba, susidarys plikledis bei galima lijundra.
Šiaurinių krypčių vėjas ims keisti savo kryptį ir vėliau pūs iš pietvakarių, pasieks 5–10 m/s, o pajūryje sustiprės iki 14 m/s. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 4 laipsnių šalčio ir 1 šilumos, dieną bus nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 šilumos, pajūryje – iki 5 laipsnių šilumos.
Penktadienį orai bus gerokai ramesni, be žymesnių kritulių, prognozuoja sinoptikas. Vis tik, pasak jo, kai kur dar teks pasisaugoti, nes bus slidu, kai kur plikledis bei galima silpna lijundra.
Penktadienį taip pat kiek sustiprės vėjas, pūs iš pietų ir pietvakarių, 8–13 m/s, o pajūryje gūsiai 15 m/s. Naktį oras atvės 3–8 laipsnių šalčio, o dieną aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 3 laipsnių šalčio bei 2 šilumos, o pajūryje numatoma 3–5 laipsniai šilumos.