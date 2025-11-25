Sinoptikas įspėja – laukia rimtas išbandymas: snigs, formuosis šlapio sniego apdraba, lijundra

Antradienio naktis bus debesuota, kai kur jos pradžioje truputį pasnigs. Vietomis vairuotojams teks pasisaugoti plikledžio, sako V. Patašius. Naktį vyraus silpnas pietryčių ir rytų vėjas. Oro temperatūra sieks 1–6, o vietomis, vakariniuose rajonuose, ir iki 7–10 laipsnių šalčio.
Pasak sinoptiko, dieną taip pat išliks debesuota, kai kur sulauksime sniego.
„Pietryčiuose numatomas sniegas, tačiau vyraus nedidelis. Kai kur dar reikės pasisaugoti plikledžio“, – sako V. Patašius.
Taip pat, anot jo, pietryčių, rytų vėjas jau ims keisti kryptį į šiaurės rytų, sustiprės iki 5–10 m/s. Aukščiausia oro temperatūra pasiskirstys tarp 2 laipsnių šalčio ir 3 šilumos.
Trečiadienį orai mažai keisis, tik, V. Patašiaus teigimu, sniegą papildys šlapdriba ir lijundra.
„Numatoma ir kitokių kritulių, lietaus bei šlapdribos, tačiau vyraus sniegas, kurio vietomis numatoma ir smarkaus. Prognozuojami ir kiti pavojingi žiemos reiškiniai, vietomis lijundra, šlapio sniego apdraba bei plikledis“, – nurodo sinoptikas.
Taip pat pūs šiaurės, šiaurės rytų krypties, 6–11 m/s stiprumo vėjas, o termometrai naktį rodys 0–5 laipsnius šalčio, dieną – tarp 2 laipsnių šalčio ir 2 šilumos.
Ketvirtadienį didesnių pokyčių taip pat neverta tikėtis – orai bus žiemiški, tačiau nemalonūs.
Anot V. Patašiaus, daug kur vyraus sniegas ir šlapdriba. Naktį vietomis snigs smarkiai, kai kur formuosis šlapio sniego apdraba, susidarys plikledis bei galima lijundra.
Šiaurinių krypčių vėjas ims keisti savo kryptį ir vėliau pūs iš pietvakarių, pasieks 5–10 m/s, o pajūryje sustiprės iki 14 m/s. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 4 laipsnių šalčio ir 1 šilumos, dieną bus nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 šilumos, pajūryje – iki 5 laipsnių šilumos.
Penktadienį orai bus gerokai ramesni, be žymesnių kritulių, prognozuoja sinoptikas. Vis tik, pasak jo, kai kur dar teks pasisaugoti, nes bus slidu, kai kur plikledis bei galima silpna lijundra.
Penktadienį taip pat kiek sustiprės vėjas, pūs iš pietų ir pietvakarių, 8–13 m/s, o pajūryje gūsiai 15 m/s. Naktį oras atvės 3–8 laipsnių šalčio, o dieną aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 3 laipsnių šalčio bei 2 šilumos, o pajūryje numatoma 3–5 laipsniai šilumos.
