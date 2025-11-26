Lietuvą pasiekė pietinis ciklonas: kai kur sniego jau 10 cm, skelbia, kur slenka debesys

„Antradienis buvo debesuotas, be žymesnių kritulių. Aukščiausia oro temperatūra svyravo nuo 1 laipsnio šalčio iki 2 šilumos.
Naktį pradėjo snigti pietiniuose rajonuose. Iki ryto kol kas daugiausia spėjo prisnigti pietiniame šalies pakraštyje. Žemiausia oro temperatūra svyravo tarp -4 ir 0 laipsnių.
Remiantis 8 val. duomenimis, storiausia sniego danga buvo susidariusi Puvočiuose (Varėnos r.) kur siekė 10 cm. Varėnoje buvo 6 cm, Lazdijuose – 5 cm, Marijampolėje ir Alytuje – apie 4 cm.
Šiuo metu (9 val.) pietiniuose rajonuose toliau sninga, dieną sniegas pereis į šlapdribą ir lietų. Sniego debesys pamažu slenkasi į šiaurę“, – trečiadienio rytą skelbė meteo.
Žiemiškais kadrais suskubo dalintis ir gyventojai. Vaizdais pasidalijusi Dominyka stebėjosi, kad dar vakar Alytaus rajone ant žemės baltavo vos kelios pavienės snaigės, o po nakties pasitiko jau stipriai nubalinta žemė.
Visgi panašu, kad ateinančią parą ne tik sniego, bet ir visos „orų mišrainės“ bus sočiai.
„Trečiadienį 8–12 val. laikotarpiu pietiniuose Lietuvos rajonuose bus pasiektas žiemos reiškinių komplekso (smarkaus sniego ir šlapio sniego apdrabos) rodiklis.
Antroje trečiadienio pusėje ir naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį žiemos reiškinių kompleksas išplis į daugelį šalies rajonų“, – rašė meteo.lt.
„Gal per mažai buvo akcentuota, tačiau mažiausiai dėl šitos situacijos galvą sukti gali Palangos ir Skuodo apylinkių gyventojai. Ten kritulių iškris mažiausiai.
Didžiausia orų maišalynė bus Pietryčių Lietuvoje: trečiadienio naktį ir rytą iš pradžių snigs, tada pamažu pereis į šlapdribą ir galop lietų. Ketvirtadienį galima lijundra ir tada vėl sniegas. Žodžiu, mišrainė. Kitur šalyje vyraus sniegas ir šlapdriba“, – anksčiau skelbė puslapio „Orai ir klimatas Lietuvoje“ meteorologas Gytis Valaika.
„Venkite aukštų ir senų medžių, nestatykite šiose vietose automobilių – jų šakos gali neatlaikyti iškritusio sniego kiekio ir nulūžti“, – skelbė sinoptikai.
