Pasitraukus vienam ciklonui – link Lietuvos artėja kiti: sinoptikai įspėja, kam pasiruošti

Vietomis, didžiausia tikimybė vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose, negausiai palis, iškris dulksna. Vėjas pūs iš pietų, pietvakarių, 7–12 m/sek. greičiu. Temperatūra įdienojus pakils iki 0–5 laipsnių šilumos.
Šeštadienio naktį vyraus debesuoti orai, vietomis, didžiausia tikimybė vakariniuose rajonuose, negausiai palis, kris dulksna. Kai kur susidarys rūkas, formuosis silpna lijundra, bus slidu. Pūs pietų vėjas, 6–11 m/sek. greičiu. Temperatūra pasiskirstys nuo 4 laipsnių šalčio iki 1 šilumos, prie jūros gali būti dar laipsniu kitu šilčiau.
Šeštadienio dieną per šalį ims slinkti atmosferos frontas. Dangų dengs tankūs debesys, jei saulė kur nors ir pasirodys, tai tik trumpam. Didesnėje šalies dalyje, bet daugiausia vakarinėje Lietuvos pusėje, palis, vietomis formuosis lijundra, bus slidu. Vėjas daugiausia pūs iš pietų, 7–12 m/sek. greičiu. Popietę sušils iki 0–5 laipsnių šilumos.
Sekmadienio naktį stiprės aukštesnio slėgio laukas, tačiau dangus išliks apniukęs, pirmoje nakties pusėje kai kur dar silpnai palis, iškris dulksna. Kai kur susidarys plikledis, nusidrieks rūkas. Pietų vėjas nurims iki 4–9 m/sek. Temperatūra svyruos nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 šilumos.
Sekmadienio dieną dangų dengs tankūs debesys, kai kur gali iškristi silpna dulksna, susidarys rūkas. Nestiprus vėjas pūs iš pietų, pietryčių, 4–9 m/sek. greičiu. Temperatūra įdienojus pakils iki 0–5 laipsnių šilumos.
Pirmadienis bus debesuotas, kai kur, didžiausia tikimybė vakariniuose rajonuose, silpnai palis, iškris dulksna. Vietomis tvyros rūkas. Vėjas pūs iš pietryčių, pietų, nestipriai. Naktį bus nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 šilumos, dieną sušils iki 1–6 laipsnių šilumos.
Antradienį didesnių orų permainų nenumatoma. Vyraus apniukę orai, vietomis gali iškristi trumpalaikiai ir silpni krituliai. Kai kur tvyros rūkas, gali formuotis silpna lijundra. Naktį pūs ramus, dieną nestiprus pietų vėjas. Naktį bus nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 šilumos, dieną 0–5 laipsniai šilumos.
Orai žymiau nesikeis ir trečiadienį: išliks debesuota, kai kur pasirodys negausūs krituliai, pūs nestiprus vėjas. Naktį bus nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 šilumos, dieną sušils iki 1–6 laipsnių šilumos.
orai LietuvojeLietuvos hidrometeorologijos tarnybasinoptikai
