„Dar didesnis šaltis mus pasieks“: žinoma sinoptikė įspėjo dėl speigo ir pranešė, kada jis pasitrauks

„Sausas, šaltas su giedresniais orais šiaurietis anticiklonas, vardu Daniel užgulė Skandinaviją, Baltiją Rytų ir Šiaurės Rytų Europą ir dar pasiliks ne tik šį savaitgalį, bet ko gero dar ir beveik visą kitą savaitę.
Šaltas, arktinis oras vis dar brausis, tad giedresnės naktys bus šaltos, o šį savaitgalį šiauriniuose ir rytiniuose rajonuose ir labai šaltos, dienomis irgi menkai sušils.
Kitos savaitės pradžioje toliau rytuose stiprės audringas ir darganotas ciklonas(vardu Kristin, net nuo Viduržemio jūros ten patekęs), mūsų jis nepasieks, bet tar šio ciklono ir šiauriečio anticiklono nusistovės šiauriniai oro srautai, tad dar didesnis šaltis mus pasieks.
Pirmadienio naktis bus labai šalta, daug kur oro temperatūra nukris iki minus 30–32 laipsnių . Pagal dabartinius duomenis nuo antradienio speigas pasitrauks, bet vis dar bus gana šalta, ypač naktimis.
Orų modeliai dėl antros savaitės pusės dar nesutaria, bet labiausiai tikėtinas variantas, kad šaltis laikysis, jau mažesnis, bus vis dar be sniego. Bet jei bus šiltesnių, drėgnesnių, o su krituliais ir vėl pavojingų žinių iš orų kanceliarijos, kuo skubiau pranešim“, – feisbuko paskyroje rašė sinoptikė.
Šeštadienį, sausio 31 d. be sniego. Vėjas rytų, šiaurės rytų naktį 7–12 m/s, stipresnis vakariniuose rajonuose, dieną 5–10 m/s, bet Kuršių nerijoje ir Kuršių mariose ir naktį ir dieną gūsiai iki 14 m/s. Naktį minus 17–22°C, šiauriniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose minus 23–27°C, dieną minus 14–19°C, šiaurės rytuose iki minus 20°C gali laikytis, pietiniuose rajonuose minus 11–13°C (juntamoji oro temperatūra bus dar žemesnė).
Sekmadienį, vasario 1 d. be sniego, naktį kai kur rūkai gali nusidriekti, šerkšnas, o pajūryje ir dieną pilka siena stovėti (jūra gali garuoti). Vėjas rytų, šiaurės rytų 3–8 m/s, bet Kuršių nerijoje ir Kuršių mariose 6–11 m/s. Naktį minus 24–29°C, šalčiausia šiauriniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose, vakariniam pakraštuke minus 21–23°C, dieną minus 14–19°C.
Pirmadienį, vasario 2 d. be sniego, naktį vakaruose, šiaurės vakaruose kai kur rūkai drieksis, šerkšnas, o Baltiją vis dar turėtų garuoti. Vėjas nepastovus 3–7 m/s, rytiniuose rajonuose šiaurinių krypčių 5–10 m/s. Naktį iki minus 27–32°C gali šalti(šalčiausias variantas, tad vis dar tikslinsim), dieną minus 12–15°C, šį kart pietvakariniuose, pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose šalčiausia minus 16–19°C.
Antradienį, vasario 3 d. be sniego, naktį ir rytą rūkai dar gali kai kur driektis, šerkšnas. Vėjas šiaurinių krypčių 3–8 m/s. Naktį minus 19–24°C, vakariniuose rajonuose minus 15–18°C, dieną minus 10–15°C.
Trečiadienį, vasario 4 d. be sniego, rūkai daug kur drieksis, šerkšnas. Vėjas naktį nepastovus 2–6 m/s, dieną rytų 4–8 m/s, vakariniuose rajonuose 6–11 m/s. Naktį rytiniuose ir pietiniuose rajonuose minus 22–26°C, vakarinėje pusėje ir Vidurio Lietuvoje minus 16–21°C, dieną minus 10–15°C.
Ketvirtadienį, vasario 5 d. snigti dar neturėtų. Vėjas rytų 7–12 m/s, vakariniuose rajonuose gūsiai iki 15 m/s. Naktį minus 13–18°C, šiauriniuose rajonuose iki minus 20°C, dieną minus 9–12°C. Penktadienį, vasario 6 d. vis dar be sniego. Vėjas rytų 7–12 m/s, vakariniam pakraštuke gūsiai iki 15 m/s. Naktį minus 13–18°C, dieną minus 8–12°C.
