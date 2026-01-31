GamtaOrai

Praėjusią naktį temperatūra Lietuvoje krito žemiau negu tikėtasi: skelbia, kur buvo šalčiausia

2026 m. sausio 31 d. 10:12
Naktis iš penktadienio į šeštadienį buvo itin šalta, oro temperatūra krito žymiai sparčiau nei įprastai šią žiemą ir didesnėje šalies dalyje pažemėjo iki 20–25 laipsnių šalčio.
Šalies pietinėje, pietvakarinėje dalyje termometro stulpeliai krito mažiau – temperatūra čia siekė tarp 15–19 laipsnių šalčio, sako „Meteo LT“ Prognozių ir perspėjimų skyriaus vyresnysis sinoptikas Paulius Starkus.
„O štai šiauriniai rajonai jau tikrai buvo labiausiai žiemiški ir čia atšalo net iki 26–29 laipsnių šalčio. Kol kas, pagal dabartinius duomenis, Šeduvoje temperatūra yra pažemėjusi iki 29,4 laipsnių. Tačiau, atsižvelgiant į sąlygas, pati žemiausia temperatūra būna tekant saulei, tad dar truputį galės ji pasikeisti“, – LRT radijui šeštadienio rytą P. Starkus.
Dieną, anot sinoptiko, Lietuva bus anticiklono įtakoje, jo pietinėje dalyje, atmosferos slėgis turėtų kilti.
„Daugiausia giedras dangus vyraus iki pat vakaro. O šiek tiek debesų galės užslinkti virš šiaurinių rajonų, bet jie sniego neatneš. Tai sausa ir giedra daugiausia numatoma diena. Vidutinio stiprumo rytų, šiaurės rytų krypties vėjas pūs, bet labiausiai jis toks žvarbus turėtų būti vakariniuose rajonuose, kitur laikysis kiek silpnesnis.
O po tokios šaltos nakties aukščiausia temperatūra šiandien daug kur laikysis tarp 13–18 laipsnių šalčio ir tiktai pietvakariniuose rajonuose gal bus kiek švelnesnis šaltis tarp 10–12 laipsnių“, – LRT radijui komentavo P. Starkus.
