Prieš šalčiausią metų naktį – įspėjimas vilniečiams: „Raginame įsivertinti oro sąlygas“

2026 m. vasario 1 d. 21:54
Sinoptikams žadant ypatingai šaltą naktį iš sekmadienio į pirmadienį, sostinės susiekimo paslaugas teikianti įmonė JUDU ragina vilniečius tinkamai įsivertinti oro sąlygas ir jeigu yra galimybė rinktis darbą arba mokslus iš namų.
„Sinoptikai įspėja, kad naktis iš sekmadienio į pirmadienį bus pati šalčiausia, o pirmadienio rytą spaus daugiau nei –20 °C šaltis. Raginame įsivertinti oro sąlygas ir, jei galimybės leidžia, rinktis darbą ar mokslus nuotoliu.
Primename, jog nesulaukus rekomendacijų ar informacijos iš mokyklos, tėvai patys sprendžia, ar leisti savo vaikus į mokyklą. Svarbu įvertinti ne tik oficialią oro temperatūrą, bet ir kitus veiksnius: pavyzdžiui, kokį atstumą iki mokyklos reikia įveikti, kokiu būdu – pėsčiomis, viešuoju transportu ar atvežamas tėvų – vaikas pasiektų mokyklą.
Planuojantiems keliones į darbą ar ugdymo įstaigas rekomenduojame išvykti anksčiau, nusimatyti ilgesnį kelionės laiką tiek viešuoju transportu, tiek automobiliu. Eidami į lauką pasirūpinkite tinkama avalyne, šiltais drabužiais.
Pavasario laukti lieka vis mažiau, o kol šaltis dar laikosi – rūpinkimės savimi ir keliaukime saugiai“, – pranešė JUDU.
Kaip skelbta anksčiau, sinoptikai teigia, kad dar didesnio šalčio Lietuvoje sulauksime naktį iš sekmadienio į pirmadienį.
Anot jų, žemiausia oro temperatūra kai kur gali siekti 32 laipsnius šalčio.
