Paskelbė, kur Lietuvoje naktį buvo šalčiausia: speigas kando labai stipriai

„Iki rekordo dar – toli. Tokiu laiku istoriškai buvo ir apie 40 laipsnių šalčio ir daugiau. Tačiau tokie panašūs šalčiai buvo prieš 14 metų“, – sakė sinoptikė.
Ji nurodė, kur meteorologinės stotys fiksavo didžiausią šaltį.
Didžiausias šaltis šiąnakt buvo užfiksuotas Šeduvos stotyje – 34 laipsniai šalčio. Toks pat šaltis užfiksuotas ir Joniškyje.
Pasak E.Kliukinos, šaltį labiausiai pajuto šiauriniai Lietuvos rajonai.
Kaip pirmadienio rytą skelbė portalas Lrytas, šiandien mūsų šalies orus lems anticiklono gūbrys. Dangumi praplauks pavieniai ploni debesėliai. Džiugins skaisčiai šviečianti saulė. Nesnigs. Pūs vidutinio stiprumo, bet šaltas šiaurinių krypčių vėjas. Po šaltos nakties, įdienojus speigas sušvelnės iki 15–20, pajūryje 12–14 laipsnių šalčio.
Antradienio naktį situacija menkai keisis. Vyraus giedri ir sausi orai. Nurims šiaurys vėjas iki vos juntamo. Naktis bus šiek tiek šiltesnė lyginant su pirmadienio naktimi, šią naktį vės iki 21–26, vietomis 18–20 laipsnių šalčio.
Antradienio dieną sniego tikimybė taip numatoma menka. Laukia dar viena saulėta diena. Papūs 3–8 m/sek. stiprumo šiaurinių krypčių vėjas. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 12–17 laipsnių šalčio.
Trečiadienio naktį iš vakarų vis labiau spausis ciklonas. Debesų dar bus nedaug, o ir sniego jie neatneš. Vėjas pasisuks iš šiaurės rytų, rytų, sustiprės iki vidutinio stiprumo. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 20–25, vakariniuose rajonuose kai kur 17–19 laipsnių šalčio.
Trečiadienio dieną būsime daugiau žemo slėgio sūkurio šiaurės rytiniame pakraštyje. Dangų apdengs storesni debesys, tačiau vietomis saulė vis tiek pasirodys. Žymesnio sniego nenumatoma. Pūs stiprokas šiaurės rytų, rytų vėjas. Popietę termometrai rodys 11–16 laipsnių šaltį.\
