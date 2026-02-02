Po 30 metų Lietuvoje neregėto šalčio – kardinalūs orų pokyčiai: skelbia, kada įvyks lūžis

Vasaris – apgavikas, savo „bendravardę žmoną-vasarą“ paslėpė po giliomis pusnimis... Nors kol kas vasaris sniego maišais nebarstys, bet visus geroku šaltuku pažnaibys. Nežiūrint visų žiemos išdaigų ir nuostolių-gamta, balta, kaip iš pasakų knygos paveikslėlių… Sausus, vis labiau šaltesnius orus atnešė anticiklonas, vardu Daniel, užgulęs Skandinaviją ir Rytų Europą. Užgulė ir kol kas nesitrauks.
Ryčiau nuo mūsų keliauja audringas ir darganotas ciklonas, vardu Kristin (tas pats, kuris lietumi užtvindė Portugaliją, apsukęs ratą per Viduržemio jūrą, pasuko europinės Rusijos link).
Lietuvos jis nepasieks, bet jau pirmadienio dieną daugiau debesų turėsim, vėjas pasisuks iš šiaurės. Pirmadienio dieną po miglotu dangum irgi menkai tesušilsim. Sausi, šalti turėtų būti antradienio ir trečiadienio orai. Nuo ketvirtadienio galime sulaukti didesnių orų permainų, nes iš vakarų, pietvakarių stiprės audringesnė ir drėgnesnė ciklonų sistema.
Jau nuo ketvirtadienio turėtume sulaukti kritulių – ketvirtadienį daugiausia pasnigs, nuo penktadienio jau visokie mišrūs krituliai, tiesa nedideli, mus pasieks. O su jais rūkas, vėl pavojinga lijundra gali nuo penktadienio ir savaitgalyje mus užklupti.
Po šalčio „gastrolių“ savaitės pradžioje, nuo ketvirtadienio dienos orai atšils.
Pirmadienį, vasario 2 d. be sniego, naktį vakaruose, šiaurės vakaruose kai kur rūkai drieksis, šerkšnas, o Baltija turėtų garuoti. Vėjas nepastovus 3–7 m/s, vakariniuose rajonuose 5–10 m/s, Kuršių nerijoje 7–12 m/s. Naktį iki minus 28–33°C gali šalti, vakariniam pakraštyje ir pajūryje minus 22–26°C, dieną minus 15–20°C, šį kart šalčiausia pietvakariniuose, pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose, o pačiam šiauriniam, šiaurės rytiniam pakraštyje minus 12–14°C.
Antradienį, vasario 3 d. be sniego, naktį ir rytą rūkai dar gali kai kur driektis, šerkšnas. Vėjas šiaurinių krypčių naktį 2–6 m/s, dieną 4–8 m/s. Naktį minus 16–20°C, kai kur iki minus 21–25°C šals, dieną minus 11–16°C.
Trečiadienį, vasario 4 d. be sniego, rūkai daug kur drieksis, šerkšnas. Vėjas naktį nepastovus 4–8 m/s, dieną rytų 7–12 m/s, stipresnis vakarinėje Lietuvos pusėje. Naktį minus 18–22°C, šiauriniuose ir rytiniuose rajonuose minus 23–25°C, pajūryje minus 15–17°C, dieną minus 12–17°C.
Ketvirtadienį, vasario 5-osios naktį be sniego, dieną turėtų pradėti snigti pietiniuose rajonuose vėliau, įdienojus pasnigs jau daug kur. Pustys. Vėjas rytų, šiaurės rytų 7–12 m/s, vakariniuose rajonuose gūsiai iki 15 m/s. Naktį minus 12–16°C, šiauriniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose iki minus 17–19°C, dieną minus 5–10°C, šiaurėje, šiaurės rytuose iki minus 12°C.
Penktadienį, vasario 6 d. šiek tiek pasnigs, rytą ir dieną nedideli mišrūs krituliai-vyraus sniegas, tik pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose sniegas su šlapdriba ir lijundra kris. Čia vėl bus slidu. Vėjas rytų, šiaurės rytų 6–11 m/s, vakariniam pakrašttyje gūsiai 14 m/s. Naktį minus 5–10°C, dieną minus 1–6°C.
Šeštadienį, vasario 7 d. protarpiais nedideli krituliai – sniegas su šlapdriba, dieną gali ir dulksna ar nedidelis lietus kai kur įsimaišyti. Daug kur rūkai, lijundra. Vėjas šiaurės, šiaurės rytų 3–8 m/s. Naktį 0 minus 3°C, šiauriniuose rajonuose minus 4–6°C, dieną apie 0°C, šiauriniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose minus 1–3°C.
Sekmadienį, vasario 8 d. protarpiais nedideli visokie krituliai, naktį vyraus sniegas, bus miglota, lijundra laikysis. Vėjas nepastovus 2–6 m/s. Naktį 0 minus 4°C, dieną minus 2 plius 2°C, šalčiausia šiauriniuose rajonuose.
