Šalčiau Lietuvoje buvo prieš 30 metų: šalį sukausčius speigui – 3 šalčiausi miestai

Remiantis preliminariais duomenimis, pirmadienį ryte Šeduvoje (Radviliškio r.) oro temperatūra buvo nukritusi net iki -34,3 °C. Labai šalta buvo ir Ukmergėje (-34,0 °C) bei Joniškyje (-33,9 °C).
Preliminari archyvinių duomenų analizė rodo, jog paskutinį kartą dar šalčiau Lietuvoje buvo tik prieš ~30 metų (1996–02–08) Utenos r. esančiuose Tauragnuose, kuomet šalo iki -35,0 °C.
„Nors iki absoliutaus šalčio rekordo (-42,9 °C, Utena, 1956–02–01) pirmadienį dar daug trūko, tačiau vasario 2-osios šalčio rekordą išmatavome.
Iki šiol šalčiausia vasario 2-oji buvo pasitaikiusi prieš 56 metus (1970–02–02) Varėnoje, kai šalo iki -32,1 °C. Na, o Šeduvoje šiandien naktį buvo 2,3 laipsnio šalčiau“, – tvirtina sinoptikai.
Vyraujant šaltiems orams neretai pasigirsta kalbų, jog klimato atšilimas kažkur pradingo. Vis dėlto, nereikėtų apsigauti matant už lango net ir labai šaltus orus.
Globali temperatūra šiuo metu ir toliau išlieka aukšta. Žiūrėkime į pasaulį šiek tiek plačiau ir kiekvienas šaltų orų laikotarpis neatrodys kaip naujo ledynmečio pradžia.
Pirmadienį nesnigs. Vėjas šiaurinių krypčių, 5–10 m/s. Aukščiausia temperatūra 15–20, pajūryje 12–14 laipsnių šalčio. Eidami į lauką šiltai apsirenkite. Per ateinančias šios savaitės dienas šaltis pamažu atlėgs.
orai Lietuvojeoro temperatūraspeigas
Rodyti daugiau žymių