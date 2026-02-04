Sinoptikai pakoregavo prognozes: štai kokių orų laukti

Trečiadienį nesnigs. Pūs rytinių krypčių, 7–12 m/s vėjas, pajūryje gūsiai gali siekti 15 m/s. Termometrai šią dieną rodys 11–16 laipsnių šalčio.
Ketvirtadienio naktį pietiniuose rajonuose, dieną daug kur truputį pasnigs, vietomis pustys. Pūs rytų, pietryčių, 7–12 m/s vėjas, pajūryje gūsiai vėl sieks 15 m/s.
Temperatūra naktį 14–19, kai kur 11–13 laipsnių šalčio, dieną 4–9 laipsniai šalčio.
Penktadienį daug kur nedideli krituliai, vyraus sniegas. Pietuose kai kur lijundra. Vėjas rytų, šiaurės rytų, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 4–9, dieną 1–6 laipsniai šalčio.
Šeštadienį vietomis nedideli krituliai, daugiausia sniegas. Vėjas šiaurės rytų, šiaurės, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 4–9, dieną 2–7 laipsniai šalčio.
Sekmadienį žymesnio sniego nenumatoma. Vėjas šiaurės, šiaurės rytų, 5–10 m/s. Nors iš pradžių tikėtasi ženkliai žemesnio šalčio, temperatūra naktį sieks 14–19, vietomis 10–13, dieną 8–13 laipsnių šalčio.
Remiantis dabartiniais skaičiavimais, naujos savaitės pradžioje turėtų būti panašiai šalta, bet vėliau šaltis vėl atlėgs.
