Žinoma sinoptikė pranešė apie artimiausias orų permainas ir įspėjo dėl kitos savaitės

„Sausas ir šaltas blokuojantis anticiklonas, vardu Daniel I ir II-asis užgulęs Skandinaviją, Baltiją ir Rytų Europą bus vis toliau stumiamas iš pietvakarių stiprėjančios ciklonų sistemos. Tad kol kas pūs stiprokas rytys vėjas, ypač vakarinėje Lietuvos pusėje.
Jau šiąnakt dalį Lietuvos -pietinius, pietrytinius rajonus atmosferos fronto debesys pasieks ir padalins į sausesnę ir gerokai šaltesnę šiaurinę, šiaurės rytinę ir jau kiek šiltesnę pietinę puses. Ketvirtadienio dieną silpnai pasnigs daug kur, bet vėl šalčiausia bus šiaurinėje Lietuvos pusėje.
Penktadienį ir šeštadienį jau visur šaltukas gerokai atlėgs, pasnigs, kai kur rūkas drieksis, tad su juo dulksna ir lijundra kris, bet silpna ir tik kai kur. Nuo sekmadienio ir kitos savaitės pradžioje, vis arčiau Lietuvos, su sausesniais ir vėl šaltesniais orais iš šiaurės dar vienas anticiklonas plėsis.
Pragiedrės, tad naktimis vėl šaltukas turėtų gerokai spustelti. Nuo kitos savaitės vidurio orai bus permainingi, o pagal dabartinius, labai išankstinius duomenis kitos savaitės pabaiga gali būti labai darganota ir nerami. Prognozes vis tikslinsim ir kuo skubiau pranešim“, – feisbuko paskyroje skelbė sinoptikė.
Ketvirtadienį, vasario 5 -osios naktį šiek tiek pasnigs pietiniuose, rytą ir rytiniuose rajonuose, dieną protarpiais pasnigs, vietomis, daugiausia pietrytiniuose, rytiniuose rajonuose kiek daugiau. Kai kur pustys. Vakare pietiniam pakraštuke galima silpna lijundra. Vėjas rytų 7–12 m/s, pajūryje gūsiai iki 14 m/s. Šalčiausia nakties pradžioje minus 10–14°C, šiauriniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose iki minus 16–21°C, dieną minus 5–10°C.
Penktadienį, vasario 6 d. protarpiais pasnigs, pustys, kai kur, daugiausia, pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose silpna šlapdriba, dulksna su lijundra kris. Vėjas rytų 7–12 m/s, rytiniuose rajonuose dieną 5–10 m/s. Naktį minus 4–9°C, šalčiausia šiaurinėje Lietuvos pusėje, dieną minus 1–5°C, silpniausiai šals pietiniuose rajonuose.
Šeštadienį, vasario 7 d. protarpiais pasnigs, naktį šiauriniuose rajonuose gali rūkai driektis, su lijundra silpnai dulksnoti. Vėjas šiaurės rytų 7–12 m/s, stipresnis vakariniuose rajonuose. Naktį minus 3–8°C, šalčiausia šiauriniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose, dieną minus 1–6°C, šiauriniuose rajonuose jau iki minus 8°C.
Sekmadienį, vasario 8 -osios naktį dar gali šiek tiek pasnigti pietiniam ir rytiniam pakraštuke, vėliau jau be sniego. Vėjas šiaurės rytų 6–11m/s. Naktį minus 12–17°C, pietvakariniuose, pietiniuose rajonuose minus 6–11°C, dieną minus 8–11°C.
Pirmadienį, vasario 9 d. be sniego. Vėjas nepastovus naktį 2–6 m/s, dieną 4–8 m/s. Naktį minus 20–25°C, vakaruose, šiaurės vakaruose minus 14–19°C, dieną minus 10–13°C.
Antradienį, vasario 10 d. be sniego. Vėjas nepastovus 3–7 m/s. Naktį 20–25°C, pajūryje minus 14–19°C, dieną minus 10–15°C.
Trečiadienį, vasario 11 d. dar neturėtų snigti. Vėjas nepastovus 3–7 m/s. Naktį minus 10–15°C, vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose minus 16–21°C, dieną minus 8–13°C, pietiniuose, pietvakariniuose rajonuose minus 3–7°C.
Ketvirtadienį, vasario 12-osios naktį be sniego, įdienojus gali pasnigti pietvakariniuose, pietiniuose rajonuose. Vėjas rytų, šiaurės rytų 2–6 m/s. Naktį minus 6–11°C, vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose minus 12–17°C, dieną minus 1–5°C, šiaurės vakaruose, šiaurėje minus 6–8°C.